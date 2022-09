ASSE : Batlles se livre sur son début de saison à l'AS Saint-Etienne

Publié par Jules le 22 septembre 2022 à 13:33





Alors que l' ASSE connaît un début de saison compliqué, Laurent Batlles reste confiant pour la suite de la saison en Ligue 2 et croit en ses hommes.

ASSE : Laurent Batlles a du mal à se remettre de Guingamp

Battus contre l'EA Guingamp le week-end dernier, les Verts ont pourtant montré de belles choses sur le terrain, même s'ils reviennent bredouille de ce déplacement en Bretagne. Un match qui reste en travers de la gorge du coach de l' ASSE qui revient, lors d'une interview sur le site internet du club, sur le "coup sur la tête" qu'a pris le groupe stéphanois après cette troisième défaite de la saison.

Pour le technicien de l' ASSE son équipe devait gagner ce match. Il estime même que, vu le niveau de ses joueurs, si on refaisait le match, les siens remporteraient " la victoire six fois sur huit ". Un match encourageant mais qui révèle " que l’équilibre est fragile et qu’il faut continuer à travailler pour le solidifier ". Une défaite encourageante pour Laurent Batlles, même si cette dernière laisse les Verts à une triste 18e place en Ligue 2.

ASSE : Laurent Battles sait ce qu'il doit améliorer

Une chose est sûre pour le coach stéphanois, son équipe progresse de semaine en semaine et affiche un bien meilleur niveau qu'en début de saison. Pour lui, " le groupe travaille bien, comprend et arrive à mettre en place le système [qu'il] demande ". Une vraie amélioration quand on se remémore les premiers matchs de l' ASSE où les joueurs semblaient parfois perdus sur le terrain.

Pour continuer à progresser, Laurent Batlles a déjà ciblé le principal point faible de l' ASSE. En effet, il avoue que l'équipe est trop fragile derrière et dresse le constat évident que Sainté " ne peut pas continuer à prendre deux buts à chaque match à l’extérieur ". En effet, si devant, Jean-Philippe Krasso et ses coéquipiers assurent le spectacle, derrière c'est beaucoup plus tendre pour les Verts qui sont la 2e pire défense de Ligue 2 cette saison.