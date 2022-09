FC Nantes Mercato : Accord total pour la venue d'un roc en défense

Publié par Thomas G. le 22 septembre 2022 à 15:33





Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la venue d'un joker se précise pour le FC Nantes. L'officialisation du transfert pourrait tomber aujourd'hui.

FC Nantes Mercato : Le FCN trouve un joker en défense

Ce n’est plus qu’une question de temps avant l’officialisation de la venue d’un nouveau joueur au FC Nantes. Les Canaris vont utiliser leur joker pour se renforcer dans les prochaines heures. Cette option permet aux clubs français de recruter en dehors de la période du mercato des joueurs ayant une licence française. En l’occurrence, le FC Nantes est parvenu à un accord total avec le FC Metz pour le transfert de Fabien Centonze. Selon Foot Mercato, le montant de la transaction s’élève à 4 millions d’euros et le défenseur français va s’engager 5 ans avec les Jaune et Vert. Absent de l’entraînement du FC Metz depuis mercredi, Fabien Centonze est arrivé à Nantes aujourd’hui.

Antoine Kombouaré espère pouvoir compter sur le latéral français dès la reprise. L’ancien messin pourrait revêtir le maillot nantais face à l’AS Monaco. Capable de jouer au milieu de terrain et en défense, Fabien Centonze va apporter plusieurs options à l’entraîneur du FCN. Positionné en tant que piston droit, le natif de Voiron pourrait apporter une vraie plus-value grâce à sa vitesse et sa qualité technnique. À 26 ans, le latéral français veut passer un cap après avoir été stoppé dans sa progression par de nombreuses blessures.

FC Nantes Mercato : Le FCN s’active en coulisse

Les dirigeants nantais savent que la reprise du championnat après cette trêve internationale sera compliquée. La direction du FC Nantes a ainsi profité de cette pause pour finaliser la venue de Fabien Centonze en quelques jours. En parallèle, les Canaris ont également bouclé la prolongation de Moses Simon.

Deux importantes signatures qui pourraient contribuer au retour au premier plan des Nantais dans les prochaines semaines. La saison est capitale pour le FC Nantes qui espère réaliser une bonne saison pour garder un maximum de joueurs cet été. Alban Lafont, Ludovic Blas et Quentin Merlin sont susceptibles de quitter la Loire-Atlantique en cas de mauvais résultats.