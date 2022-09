ASSE : L'AS Saint-Etienne reçoit une très bonne nouvelle pour l'avenir

Publié par Jules le 22 septembre 2022 à 17:03





Alors que l' ASSE est à la peine en Ligue 2 durant ce début de saison, l'avenir s'annonce prometteur pour l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Deux Stéphanois brillent en Équipe de France

Durant cette trêve internationale, deux jeunes stéphanois ont été retenus avec les U18 pour disputer le tournoi de Limoges. Hier, les jeunes français affrontaient l'Estonie dans le cadre d'un match finalement remporté par les Bleuets. Parmi eux, deux jeunes joueurs de l' ASSE ont brillé, de quoi rassurer les Stéphanois sur le futur de leur club.

En effet, Darnell Bile et Ayman Aiki, deux produits du centre de formation de l' ASSE étaient titulaires contre l'Estonie et ont contribué à la large victoire 3-0 de l'Équipe de France U18 face aux Estoniens. Point supplémentaire pour Ayman Aiki qui a ouvert le score pour la France à la 33e minute. Une preuve de la belle progression du jeune attaquant stéphanois qui a inscrit son premier but en professionnel dès la première journée de Ligue 2 contre le Dijon FCO.

ASSE : Laurent Batlles compte sur ses jeunes talents

Interrogé pour le site de l' ASSE, le coach stéphanois Laurent Batlles est revenu sur plusieurs éléments de son début de saison. Parmi ces sujets, la place des jeunes dans l'effectif et le rôle qu'ils seront amenés à tenir durant la suite de la saison. Outre Louis Mouton, formé au club et qui vient de prolonger avec son club, Batlles rappelle que " le club compte sur sa formation " pour sortir de cette période compliquée.

En effet, l' ASSE qui a lancé plusieurs jeunes ces dernières saisons ne compte pas s'arrêter-là et continue de développer ses talents. Comme le technicien des Verts le rappelle, " ces jeunes apportent leurs qualités de jeu " à l'effectif stéphanois et " permettent de compléter un groupe pro qui n’est pas pléthorique ". Un appel du pied aux jeunes pousses qui auront assurément un coup à jouer cette saison.