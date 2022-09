OM Mercato : La Juventus s’éloigne d’un gros coup à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2022 à 20:03





Si la Juventus Turin envisageait de débaucher Igor Tudor de l’ OM, les dirigeants bianconeri auraient finalement changé de cible.

OM Mercato : Igor Tudor n’est pas une priorité pour la Juventus

Plus rien ne va à la Juventus Turin, qui réalise un début de saison décevant aussi bien en Ligue des champions qu’en championnat. Le club italien, qui s’est considérablement renforcé lors du mercato estival, enchaine des contre-performances ces dernières semaines. Et la récente défaite face au promu Monza (1-0) pourrait coûter cher à Massimiliano Allegri. Critiquée depuis l’entame de la saison, la légende du club turinois se retrouve déjà dans une situation très inconfortable.

D’ailleurs, selon la presse transalpine, les dirigeants de la Juventus travaillent déjà en coulisse sur sa succession. Et pour le remplacer, une folle rumeur est évoquée à Marseille. L’entraîneur Igor Tudor est annoncé dans le collimateur des Bianconeri. Le technicien croate connait bien le club turinois où il a évolué durant plusieurs saisons. Et son excellent début de saison avec l’ OM en Ligue 1 aurait tapé dans l’œil de la Vieille Dame. Mais la direction marseillaise, qui n’a pas l’intention de perdre son entraîneur, peut déjà souffler. Et pour cause, selon les dernières informations de Calciomercato, Igor Tudor n’est pas une priorité pour les dirigeants turinois, qui préféraient miser sur une autre cible.

OM Mercato : Contact établi entre la Juventus et Antonio Conte

La source assure en effet que Antonio Conte serait la priorité de la Juventus Turin pour remplacer Massimiliano Allegri. L’actuel entraîneur de Tottenham pourrait donc faire son retour dans le Piémont d’ici la fin de la saison. Le média italien indique d’ailleurs qu’Antonio Conte ne serait pas insensible cette éventualité. Le contact serait déjà établi entre les deux parties en vue de trouver un éventuel terrain d’entente, même si cette opération s’annonce assez complexe.