PSG Mercato : Thilo Kehrer livre le facteur X qui a déclenché son départ

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2022 à 22:33





Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Thilo Kehrer a quitté le PSG cet été pour rejoindre West Ham. Le défenseur allemand est revenu sur son départ.

PSG Mercato : Thilo Kehrer a quitté le Paris SG pour la CDM

S’il comptait bien aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain avant de s’en aller librement l’été prochain, Thilo Kehrer a finalement pris la résolution de quitter le championnat français à la faveur du marché des transferts qui a refermé ses portes depuis le 1er septembre dernier. L’ancien coéquipier de Marquinhos a été transféré à West Ham pour un montant de 12 millions d’euros. Actuellement en regroupement avec sa sélection pour les matches de la Ligue des Nations, l’international allemand de 26 ans a levé un coin de voile sur la principale raison qui l’a poussé à choisir finalement de quitter le PSG. De passage en conférence de presse ce jeudi, Thilo Kehrer explique avoir changé d’air pour obtenir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

« Pour la Coupe du monde, il était important de beaucoup jouer », a déclaré le compatriote de Julian Draxler avant d’évoquer le rôle de son sélectionneur Hansi Flick dans sa décision. « Avec le sélectionneur, j'ai parlé de ce qui était important dans cette saison particulière avec la Coupe du monde en plein milieu. Il m'a donné son avis. Après cet entretien, j'ai fait une introspection et j'ai décidé de rejoindre West Ham », a ajouté Kehrer, qui garde toutefois une bonne impression de son passage en Ligue 1.

PSG Mercato : Kehrer retient du positif de son passage à Paris

Inconnu du grand public, Thilo Kehrer avait quitté Schalke 04 pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Pour s’attacher les services du natif de Tübingen, le club de la capitale avait signé un joli chèque de 37 millions d’euros au club anglais. En quatre années sous les couleurs Rouge et Bleu, l’ancien partenaire de Neymar et Kylian Mbappé a disputé 128 matches toutes compétitions confondues et inscrit 4 buts. Désormais à West Ham jusqu’en juin 2026, Kehrer assure ne s’être pas trompé en venant à Paris, où il a glané plusieurs lauriers.

« J'ai eu une période extrêmement fructueuse au PSG, j'ai gagné de nombreux titres. Cet été, il était temps de franchir une nouvelle étape et de relever un nouveau défi », a indiqué le défenseur central des Hammers depuis le regroupement de la Mannschaft.