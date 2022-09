Angers SCO-OM : Deux bonnes nouvelles tombent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2022 à 13:10





Au retour de la trêve internationale, l’ OM a rendez-vous avec l'Angers SCO. Le club phocéen vient de recevoir deux bonnes nouvelles avant ce choc.

OM : Les supporters marseillais autorisés à se déplacer à Angers

Si l’Olympique de Marseille enchaîne des contre-performances en Ligue des Champions avec deux défaites en autant de journées, la donne est bien différente sur la scène nationale. Le club phocéen réalise un excellent début de saison en championnt. L’ OM occupe actuellement la 2e place de Ligue 1 avec 20 points, tout juste derrière le Paris Saint-Germain qui compte 22 points. Tenus en échec à domicile face au Stade de Rennais (1-1), les Marseillais tenteront donc de renouer avec la victoire au retour de la trêve internationale.

Les hommes d’Igor Tudorse déplacent sur la pelouse du stade Raymond Kopa pour affronter l'Angers SCO dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Une énorme inquiétude planait déjà sur cette rencontre prévue le 30 septembre prochain. Car la saison dernière, de violents incidents avaient éclaté entre les supporters des deux camps. Le risque de voir les fans marseillais interdits de déplacement pour le choc Angers SCO-OM était de ce fait bien réel. Sauf que les autorités locales en ont décidé autrement.

Selon les informations dévoilées par La Provence, le déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille est finalement autorisé par la Préfecture de Maine-et-Loire à Angers, mais dans un cadre très strict. Ce sont au total 500 fans qui sont attendus dans le parcage visiteur du stade Raymond Kopa. L’OM pourrait donc compter sur le soutien de son public lors de cette rencontre. Et ce n’est pas tout, puisque l’entraîneur Igor Tudor pourrait également compter sur un renfort défensif pour ce déplacement à Angers.

OM : Éric Bailly bientôt de retour de blessure

Touché à la cuisse et indisponible pour trois semaines, Éric Bailly pourrait reprendre la compétition plus tôt que prévu. L’international ivoirien travaille actuellement en salle pour faire son retour sur la pelouse le plus rapidement possible. Le rétablissement du défenseur central prêté par Manchester United semble d’ailleurs en bonne voie, selon ses dernières images postées sur les réseaux sociaux. Le joueur de 28 ans pourrait donc être opérationnel pour le choc Angers-OM. Son entraîneur Igor Tudor avait d’ailleurs indiqué qu’il espère compter sur son roc défensif « dès la fin de la trêve internationale ».