OM : Pourquoi Igor Tudor n’a plus le droit à l’erreur à Marseille ?

20 septembre 2022

Après deux défaites en Ligue des Champions, l' OM doit éviter un autre mauvais résultat s'il veut conserver ses chances dans la compétition. Le défi est immense pour Igor Tudor, mais pas impossible.

OM : L’heure de la révolution a sonné pour Igor Tudor

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, Igor Tudor, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison quasi parfait en championnat avec six victoires et deux nuls. Les Marseillais occupent actuellement la deuxième place au classement, à deux longueurs du PSG, et comptabilisent 20 points en huit journées de Ligue 1. C’est même l’un des meilleurs départs de l’histoire du club phocéen en championnat. Ainsi, force est de constater que le technicien croate réalise un excellent travail à l’ OM en ce début de saison. En revanche, la donne est bien différente sur la scène européenne, où les succès marseillais sont très rares.

L’Olympique de Marseille ne compte qu’une seule victoire lors de ses 17 derniers matchs en Ligue des Champions, contre 16 défaites. Cette terrible statistique est à relativiser, car trois de ses revers ont été enregistrés en huitième de finale, puis en quart de finale en 2012. Mais cette série de défaites illustre combien l' OM a du mal à hisser son niveau de jeu dans la plus grande des compétitions européennes. La preuve, la semaine dernière, les hommes d’Igor Tudor sont passés à côté de leur match face à l’Eintracht Francfort lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Ils se sont inclinés au stade Vélodrome (0-1) face à une équipe allemande, qui semblait pourtant à leur portée. Ce revers à domicile a suffi à placer l’équipe phocéenne dans une tourmente médiatique.

Avec zéro point au compteur et aucun but inscrit en deux journées de Ligue des Champions, Marseille occupe désormais la dernière place du groupe D et voit sa qualification déjà compromise. Il est certainement trop tôt pour parler de crise, mais Igor Tudor et son groupe devront rapidement réagir. Ils devront surtout faire un carton plein lors de leur double confrontation face au Sporting Portugal. Le défi est de taille, car le club portugais reste le leader de la poule et réalise un excellent début de saison. La question qui se pose est donc de savoir si l’OM est capable d’accomplir cette mission. Pierre Ménès se montre très sceptique.

L’Olympique de Marseille ne doit plus reproduire les mêmes erreurs

Sur son blog, l’ancien consultant pour Canal + estime que les chances de l' OM d'être européen au printemps prochain sont très minces. D’autant plus que ce ne serait pas une première dans l'histoire du club phocéen de s'écrouler au pire des moments. « Même en Ligue Europa, j’ai peur que ce soit difficile. Si Marseille ne prend qu’un point sur ces deux matchs contre le Sporting Portugal, qui est finalement la meilleure équipe du groupe, ils seront pratiquement derniers de la poule (…) Il y a une sorte d’infirmité dans ce club à passer à l’étape au-dessus. Et c’est dommage et un petit peu usant », a-t-il indiqué.

Il est vrai que Marseille reste sur une série noire en Ligue des Champions, mais la donne pourrait être différente lors des prochaines journées. Et pour cause, les Marseillais ne comptent plus reproduire les mêmes erreurs. L’expérience du passé peut et doit servir de leçon afin de mettre un terme à cette mauvaise passe sur la scène européenne. De plus, certaines recrues, arrivées lors du mercato estival, sont déterminées à aider l’équipe phocéenne à atteindre son objectif cette saison. Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Jonathan Clauss ou encore Nuno Tavares, comptent mener leur équipe vers la lumière en C1. Ce serait d'ailleurs une juste récompense pour le public marseillais qui n’attend plus que ça.

OM : Igor Tudor avec un important retour en attaque

Les cadres du vestiaire de l’ OM sont aussi déterminés à mener leur équipe le plus loin possible en Ligue des Champions. Toutefois, les meneurs de jeu Dimitri Payet ou encore Gerson, parfois utilisés en soutien du Chilien, peinent à retrouver leur meilleur niveau de jeu. Les solutions existent pourtant dans l’effectif avec Cengiz Ünder, Luis Suarez ou encore Amine Harit. Igor Tudor devra donc rapidement trouver la bonne formule pour relancer son attaque après la trêve internationale.

D’ailleurs, selon les dernières informations de La Provence, l’entraîneur de l’OM s’apprête à effectuer une petite révolution au sein de son secteur offensif avec le retour de Bamba Dieng. Mis à l’écart depuis son transfert manqué à l’OGC Nice, l’international sénégalais a réintégré l’équipe première de Marseille. Il pourrait même faire son retour dans le onze de départ de Tudor, ce qui permettra de ramener Dimitri Payet un peu plus bas. Cette option n’est pas à exclure. Mais pour l’heure, Igor Tudor est confronté à quelques soucis en défense.

Alors que Samuel Gigot ne s’est toujours pas remis de sa blessure à la cuisse, Éric Bailly est indisponible pour trois semaines. L’entraîneur marseillais espère pouvoir compter sur son défenseur central après la trêve internationale. Et comme si cela ne suffisait pas, Chancel Mbemba s’est lui aussi blessé à l’issue du match nul contre le Stade Rennais (1-1). Igor Tudor fait donc face à un véritable casse-tête en défense. La coupure internationale arrive alors à point nommé pour le patron du banc de l’OM qui aura une dizaine de jours pour préparer méticuleusement la reprise du championnat.