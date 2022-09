OL : Maxence Caqueret envoie un message fort à Didier Deschamps

Publié par Enzo Vidy le 23 septembre 2022 à 15:40





Dans une interview publié ce matin dans le journal Le Parisien, le milieu de l'OL, Maxence Caqueret, a parlé de ses ambitions sur l'Equipe de France.

OL : Maxence Caqueret lance un appel du pied à Didier Deschamps

Actuellement avec l'Equipe de France Espoirs pour défier l'Allemagne, ce vendredi à 18h15, le jeune milieu de terrain de l' OL, Maxence Caqueret, ne cache pas ses ambitions. Il compte bien continuer à performer pour pouvoir prétendre à une première séléction avec Didier Deschamps. Malgré la période difficile avec l'Olympique Lyonnais, Caqueret compte bien se ressourcer durant la trêve, et revenir du côté des Gones, avec l'objectif de retrouver son meilleur niveau." Mon ambition c'est de découvrir les A, mais chacun avance à son rythme ", a-t-il indiqué dans les colonnes du Parisien.

En grande difficulté en championnat, avec trois défaites sur ses trois dernières rencontres, l'OL va avoir besoin de trouver son jeune milieu de terrain en pleine possession de ses moyens. Le contexte sportif autour des Gones ne cesse de se tendre au fil des jours. Un coach de plus en plus menacé et des joueurs qui ne comprennent pas le schéma tactique mis en place, tout ça ne joue pas forcément en la faveur de Maxence Caqueret pour se distinguer. Mais nul doute que le jeune Espoirs aura a coeur de permettre à son club de redresser la barre en championnat, et ce dès le week-end prochain, avec un périlleux déplacement à Bollaert pour défier le RC Lens.

OL : Deschamps pourrait avoir besoin de renforts au milieu pour le Mondial

Décimé par les blesures pour certain, et victime d'affaires extras-sportives pour d'autres, le séléctionneur de l'Equipe de France pourrait avoir besoin demain-d'œuvredans l'entrejeu. Le milieu de terrain de l'OL pourrait donc avoir une carte à jouer beaucoup plus tôt que prévu. D'autant que l'incertitude demeure concernant les potentiels retours de Paul Pogba et de N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde au Qatar. Le jeune Espoir lyonnais a donc peut-être son destin entre ses mains. À moins de deux mois du Mondial, il n'est pas à exclure l'arrivée de nouvelles têtes dans la prochaine liste de Didier Deschamps. Et Maxence Caqueret pourrait en faire partie.