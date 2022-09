Stade Rennais : Après Truffert, un cadre du SRFC appelé avec les Bleus !

Publié par Thomas le 23 septembre 2022 à 10:10





Avec l'hécatombe de blessures qui sévit en Equipe de France, Didier Deschamps a convoqué un nouveau joueur du Stade Rennais.

Stade Rennais : Les blessures en Equipe de France font les affaires du SRFC

Après leur victoire pleine d’optimisme contre l’Autriche jeudi soir (2-0), grâce à des buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud, les Bleus se réveillent ce vendredi avec quelques maux de tête. Certes, la victoire a de quoi rassurer Didier Deschamps, qui n’avait acté aucun succès d’ici-là dans cette campagne de Ligue des Nations, mais l’entraîneur français a encore enregistré des blessures.

Déjà privée de stars comme N’Golo Kanté, Karim Benzema, Paul Pogba ou encore Hugo Lloris, l’Equipe de France a vu son portier du soir, Mike Maignan et son défenseur Jules Koundé sortir prématurément sur blessure. Remplacés respectivement par Alphonse Areola et William Saliba, les deux joueurs sont logiquement forfaits pour le match contre le Danemark dimanche et pousse donc Didier Deschamps à convoquer deux nouveaux joueurs. Et comme Adrien Truffert, sélectionné pour la première fois pour pallier à la blessure de Lucas Digne et Léo Dubois, Deschamps a choisi de convoquer un cadre du Stade Rennais.

Stade Rennais : Steve Mandanda retourne en Equipe de France

« Est-ce que je suis venu à Rennes pour jouer et disputer la Coupe du Monde ? Non c’était avant tout dans l’optique de prendre du plaisir et d’être sur le terrain. D’être dans un endroit où on se sent important et où je joue, où on prend du plaisir. Ce sont les choses qui m’ont amené à venir ici », indiquait il y a peu Steve Mandanda, en conférence de presse avec son coach Bruno Genesio.

Si l’ancien gardien de l’ OM se montrait à ce moment focalisé sur la rencontre du SRFC en Ligue Europa, nul doute que ce dernier gardait la sélection tricolore dans un coin de sa tête. Et bonne nouvelle, avec l’absence de Mike Maignan, le quotidien L’Équipe annonce que Steve Mandanda a été appelé par Didier Deschamps. Pour rappel, au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier avaient reçu une pré-convocation du sélectionneur français au début du mois, mais ne sont finalement pas apparus dans la liste pour la Ligue des Nations.