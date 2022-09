FC Nantes Mercato : Le FCN acte une très mauvaise nouvelle !

Publié par Thomas le 23 septembre 2022 à 15:12





Désireux de renverser la situation après un début de saison chaotique, le FC Nantes va devoir composer sans sa dernière recrue mercato.

FC Nantes Mercato : Fabien Centonze ne débutera pas tout de suite avec le FCN

Courtisé par le Stade Rennais et dans une moindre mesure par l'OL et l’OM cet été, le latéral droit Fabien Centonze a récemment rejoint les rangs du FC Nantes. Convaincu par le discours d’Antoine Kombouaré, l’ancien joueur du FC Metz a paraphé un bail de cinq ans chez les Jaune et Vert où il entrera dans la rotation dans le 3-4-3 nantais. Néanmoins, si cette signature a tout d’une bonne pioche, les Canaris devront patienter encore quelques rencontres avant de voir le défenseur français débuter sous ses nouvelles couleurs.

Comme le relaie L’Équipe ce vendredi, le joueur pourrait être absent « 4 à 6 semaines » à cause d’un état physique peu optimal. Blessé une grande partie de la saison dernière avec les Grenats, Fabien Centonze avait bien fait son retour à la compétition il y a quelques semaines, mais ne semble pas au point pour débuter avec les Canaris. Lors de sa visite médicale, le joueur a montré un déficit musculaire aux deux ischio-jambiers, qui l’empêcherait d’être à 100% lors des prochains matchs du FC Nantes. Si la direction messine assurait pourtant que leur défenseur était apte à jouer, ce dernier devra s’atteler à une période de réathlétisation après sa longue absence de l’année passée. Une décision actée par l’équipe médicale du FCN qui espère voir sa durée d’indisponibilité se réduire rapidement.

FC Nantes Mercato : Fabien Centonze justifie sa signature au FCN

Présenté à la presse ce vendredi, Fabien Centonze est revenu sur son été agité et les dessous de son transfert chez les Canaris. Alors que Nantes faisait le forcing en interne pour le signer avant le 1er septembre, la direction messine bloquait constamment son départ, faute d’accord financier. Finalement, Waldemar Kita et les siens ont accepté de débourser les 4 millions d’euros demandés, actant l’arrivée du joueur de 26 ans hors mercato en tant que joker médical. « Mon choix ? C'est d'avoir une progression, c'est donc une réelle progression de venir ici, au FC Nantes. Mon but dans la vie, c'est de jouer au plus haut niveau. Je voulais vraiment venir à Nantes. Mon choix était centré sur Nantes depuis un moment. Je suis super heureux de rejoindre le club et de retrouver la L1 », a déclaré le joueur.

De son côté, Antoine Kombouaré s’est félicité de ce joli coup réalisé après le mercato estival. « C'est une grande satisfaction, c'est un joueur que je souhaitais. Quand, il était à Metz, on a pu discuter et j'avais vu sa volonté de nous rejoindre. C'est un garçon costaud physiquement et capable de répéter les courses. »