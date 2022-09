OL : Les Baby Gones étincelants chez les Bleuets

Publié par Dylan le 24 septembre 2022 à 10:10





OL : Les Bleuets ont terrassé l'Allemagne dans son antre grâce à la montée en puissance des Baby Gones ou ex- Baby Gones, notamment Amine Gouiri.

OL : Gouiri et Lukeba intéressants face à l'Allemagne

Le duel des Bleuets face à l'Allemagne a été âpre mais relevé avec succès. L'Equipe de France U21 s'est imposée 1-0 vendredi soir grâce à l'unique but d'Amine Gouiri, qui a parfaitement placé son ballon hors de portée de Noah Atubolu à la 50ème minute. Si le match face à la Mannschaft n'avait aucun enjeu, il était important de se montrer et c'est ce qu'ont fait les Baby Gones ou ex-Baby Gones.

Contrairement en championnat où l'OL est dans une mauvaise passe, l'Equipe de France Espoirs bénéficie grandement de l'apport des joueurs formés dans le club rhodanien. Amine Gouiri, désormais au Stade Rennais mais formé à Lyon, avait marqué 3 buts en 10 matchs lors de l'Euro 2021 Espoirs. En charnière centrale vendredi soir, Castello Lukeba s'est affirmé face à l'Allemagne aux côtés de Wesley Fofana.

OL : Maxence Caqueret rêve de l'Equipe de France

Également présent pendant les 90 minutes de la rencontre face à l'Allemagne, Maxence Caqueret a lui aussi retrouvé de la confiance sous les ordres de Sylvain Ripoll. Parfois sous le feu des critiques, parfois applaudi pour son talent, le jeune milieu de terrain est revenu en fin de match sur ce sujet : « On sait comment ça se passe… Quand on gagne, on est les meilleurs et quand on perd les critiques fusent. C’est à nous, joueurs comme coach, de nous concentrer sur notre travail et faire beaucoup mieux. » a déclaré le joueur dans les colonnes du Parisien.

Le Baby Gone n'a d'ailleurs pas caché son envie de rejoindre un jour l'Equipe de France dirigée actuellement par Didier Deschamps : « Mon ambition, c'est de découvrir les A. » a t-il également lâché au Parisien. Maxence Caqueret, qui a prolongé en juillet dernier avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027, a retrouvé son niveau de jeu face à l'Allemagne et pourrait en faire profiter son club en Ligue 1. À l'heure où Peter Bosz semble sur la sellette à Lyon, il pourrait même sauver la tête de son entraîneur dans les semaines à venir.