OL Mercato : Lyon fait une annonce officielle sur Peter Bosz

Publié par Thomas le 23 septembre 2022 à 13:40





Alors de grosses rumeurs annonçaient un départ proche de Peter Bosz, l' OL, via un communiqué a fait une grande annonce à ce sujet.

OL Mercato : Lyon dément un ultimatum

L’ambiance est pour le moins tendue à l’Olympique Lyonnais, qui aborde cette trêve internationale avec une série noire de trois défaites de rang en Ligue 1. Alors que le club rhodanien s’est montré plutôt actif sur le mercato cet été, malgré quelques échecs cuisants, Peter Bosz peine toujours à mettre en place sa philosophie de jeu et convaincre les observateurs.

Maintenu après la saison 2021/2022 décevante des Gones, l’entraîneur néerlandais est sur un siège éjectable à l’ OL. Si ce dernier ne se dit " pas inquiet " pour la suite, Foot Mercato annonce ce vendredi qu’une réunion de crise s’est tenue après OL-PSG et qu’un ultimatum aurait été posé au technicien de 58 ans. D’après le média, Peter Bosz est censé ramener 17 points sur 21 possibles lors des 7 prochaines rencontres pour ne pas être limogé. Une annonce choc que le club rhodanien a démenti dans la foulée.

Via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’Olympique Lyonnais a annoncé son " étonnement " à la vue de l’information publiée par Foot Mercato ce matin et a tenu à la démentir. " À l’issue du match face à Paris, aucune « réunion de crise » n’a été provoquée par la direction. Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Peter Bosz échangent quotidiennement sur le fonctionnement de l’équipe et sur les ajustements à apporter ", a indiqué l’ OL avant de réfuter l’information sur l’ultimatum.

OL Mercato : Le possible départ de Peter Bosz réfuté par Lyon

Dans son communiqué officiel, Lyon assure qu’ " aucun ultimatum n’a été prononcé à l’encontre de Peter Bosz ". Si l’entraîneur lyonnais et son staff ont effectivement connaissance des exigences qui leurs sont imposées d’ici la trêve, le club rhodanien a tenu à rappeler " qu’il a une totale confiance en Peter Bosz, son staff et ses joueurs et qu’il mettra tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints. " Une déclaration qui fait donc écho aux récentes sorties de Vincent Ponsot sur l’avenir du technicien néerlandais.

" Qu’il s’agisse d’Alexandre Lacazette ou d’autres joueurs, personne ne se s’est plaint auprès de la direction de la tactique mise en place par Peter Bosz. Le capitaine échange, lui aussi, régulièrement avec son entraîneur mais ne s’est en aucun cas manifesté pour contester ses choix ", a également indiqué l’Olympique Lyonnais dans sa publication.