Man United Mercato : Le départ surprenant d'une star bientôt acté?

Publié par Dylan le 24 septembre 2022 à 19:45





Man United Mercato : Alors qu'il devait prolonger d'après la presse anglaise, un cadre des Red Devils pourrait prendre la porte lors des prochains mercatos.

Man United Mercato : David de Gea sur le départ?

Et si David de Gea partait de Manchester United dès cet hiver ? La question mérite une certaine réflexion, d'autant que le gardien espagnol s'est souvent agacé sur le terrain en dépit du mauvais début de saison des Red Devils. S'il semblait question de prolongation ces derniers jours, un départ n'est pas non plus inenvisageable.

Avec 8 buts encaissés, Manchester United est loin d'être la pire défense de Premier League mais ce n'est pas non plus la meilleure (9ème défense). Erik ten Hag fait pour le moment confiance à son portier de 31 ans, titulaire incontestable depuis plus de 8 saisons à Manchester. En réalité, c'est le salaire du joueur qui bloquerait les ardeurs des dirigeants mancuniens d'après Le Telegraph. Avec 12,8 millions d'euros par an selon Foot Mercato, il est l'un des joueurs les mieux payés du club.

Man United Mercato : Les Red Devils sont dans le rouge financièrement

Les Red Devils ont eu d'importantes pertes financières durant le dernier exercice. Le club entraîné par Erik ten Hag a en effet perdu 132,2 millions d'euros la saison passée, ce qui a augmenté la dette du club. Elle serait passée de 481 millions d'euros à 590,7 millions d'euros, une somme colossale. Selon le directeur financier de Manchester United, Cliff Baty, ces chiffres s'expliquent par « l'absence d'une tournée estivale en 2021 » et « les conséquences de l'affaiblissement du livre sterling ». Pas qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, l'actuel cinquième de Premier League ne pourra pas compter sur la compétition reine en Europe pour renflouer les caisses.

C'est pourquoi David de Gea pourrait être amené à partir lors des prochains mercatos. Manchester United a déjà pas mal dégraissé avec les départs de Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Nemanja Matic ou encore Juan Mata. Mais tous ces transferts ont un point commun : ils n'ont que très peu rapporté au club mancunien car ces joueurs sont partis libres. Les Red Devils réfléchiraient donc à vendre, et pourquoi pas Cristiano Ronaldo qui n'est plus vraiment à sa place au club. Le club dirigé par Erik ten Hag aurait même pensé à Antoine Griezmann pour le remplacer.