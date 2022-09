PSG : Un important retour en bonne voie pour Christophe Galtier

Publié par Ange A. le 25 septembre 2022 à 03:10





Le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG est blessé et se trouve au Qatar pour sa rééducation.

Comme nombre d’internationaux tricolores, Presnel Kimpembe n’a pas pu honorer une convocation en équipe de France. Le défenseur central tricolore est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Une blessure contractée lors de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats contre le Stade Brestois. Le retour à la compétition du défenseur de 27 ans est espéré pour mi-octobre. La récupération de l’international tricolore est en bonne voie comme l’a indiqué le club francilien sur Twitter. Le PSG a posté des clichés de la séance de travail du champion du monde tricolore. Le vice-capitaine parisien a rejoint le Centre d’Excellence Sportive d’Aspetar de Doha au Qatar pour poursuivre sa rééducation. Le défenseur tricolore espère un retour à la compétition à la mi-octobre ainsi qu’une participation au Mondial.

Des Parisiens attendus après la trêve

Avec la trêve internationale en cours, le Paris Saint-Germain a libéré ses internationaux pour qu’ils honorent à leurs convocations en sélection. Comme ses pairs de Ligue 1, Christophe Galtier peut craindre pour ses poulains actuellement avec leurs équipes nationales. Au total, 14 joueurs du PSG sont concernés par cette fenêtre des transferts. Buteur lors de la victoire contre l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé est le seul Parisien convoqué en équipe de France. Comme lui, six autres joueurs du club de la capitale disputent la Ligue des nations : les Espagnols Carlos Soler et Pablo Sarabia, l’Italien Gianluigi Donnarumma et les Portugais Nuno Mendes, Vitinha et Danilo Pereira.

À noter que les milieux italien Marco Verratti et portugais Renato Sanches sont restés à quai durant cette trêve. Convoqué par Roberto Mancini, le premier cité a déjà quitté le rassemblement de la Squadra Azzurra. Blessé lors de la dernière victoire contre Lyon, Verratti devrait manquer jusqu’à quatre semaines de compétition.