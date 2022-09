PSG Mercato : Paris vers une nouvelle affaire avec la Juventus ?

Publié par Ange A. le 25 septembre 2022 à 05:10





La Juventus de Turin pourrait encore piocher au PSG lors du mercato pour se renforcer. La Vieille Dame viserait un latéral parisien.

PSG Mercato : Paris et la Juventus vers un nouveau coup ?

Le Paris Saint-Germain a poursuivi son opération dégraissage ce samedi en enregistrant un nouveau départ en attaque. Samuel Noireau-Dauriat est prêté à Chartres en National 2. Avec l’arrivée du duo Campos-Galtier, le PSG a réussi à réduire la taille de son effectif comme rarement par le passé. La Juventus de Turin a été d’un coup de pouce particulier dans l’opération dégraissage lancé par Paris. Pas indispensable aux yeux du nouvel entraîneur parisien, Leandro Paredes est prêté avec option d’achat aux Bianconeri. Celle-ci sera rendue obligatoire sous certaines conditions. À Turin, il retrouve Angel Di Maria. Son compatriote a rejoint le club du Piémont cet été suite à l’expiration de son contrat chez les Rouge et bleu. Après avoir enrôlé les deux Argentins, la Juventus envisagerait un nouveau deal avec Paris.

Juan Bernat, le prochain coup de la Juve ?

Cette fois, la Juventus de Turin souhaite renforcer son couloir gauche avec un latéral. Les Bianconeri sont en quête d’un arrière gauche expérimenté pour garnir ce poste. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club du Piémont a coché le nom de Juan Bernat. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, le latéral espagnol n’est plus titulaire indiscutable au PSG. L’ancien Bavarois a été déclassé dans la hiérarchie à son poste suite à sa grave blessure au genou en septembre 2020.

C’est désormais le Portugais Nuno Mendes le premier choix sur le couloir gauche du champion de France. La source croit savoir que l’international espagnol (11 sélections/1 but) pourrait se laisser séduire par un challenge en Serie A. Ceci afin de retrouver un temps de jeu convenable. Cette saison, Bernat n’a disputé que 6 matchs (191 minutes) pour un but inscrit. Le latéral parisien ne serait pas la seule cible de la Juve. Laquelle courtiserait également Alejandro Grimaldo (Benfica) et Sergio Reguilon (Atletico Madrid).