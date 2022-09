OM Mercato : Un indésirable cartonne en Série A, Longoria s'en veut

Publié par Dylan le 25 septembre 2022 à 16:30





OM Mercato : Prêté cette saison en Série A, Nemanja Radonjic revit sous les couleurs du Torino et fait grimacer Pablo Longoria et la direction olympienne.

OM Mercato : Nemanja Radonjic s'éclate au Torino

L'Olympique de Marseille a fait le grand ménage cet été. Le club phocéen a laissé partir seize joueurs pour douze arrivées, ce qui a constitué un mercato plus qu'agité cet été. Parmi les départs annoncés, de nombreux indésirables ont fait leurs valises. Entre autre, on peut citer Kevin Strootman, Cédric Bakambu, Luan Peres, Lucas Perrin ou encore Jordan Amavi.

Mais c'est le cas Nemanja Radonjic qui fait parler ce dimanche. Lui aussi faisait partie de cette liste d'indésirables à vendre au plus vite, mais il est en train de rendre fou le président Pablo Longoria et l'ensemble de la direction olympienne. En effet, après avoir enchaîné des prêts peu concluants du côté de l'Hertha Berlin et du SL Benfica, Radonjic semble cette fois s'épanouir au Torino FC. Prêté avec option d'achat par Marseille, il aurait même convaincu les dirigeants turinois quant à un transfert définitif en Italie.

OM Mercato : Le prix de Radonjic a explosé depuis son départ de Marseille

Nemanja Radonjic pourrait ainsi être cédé pour 3 millions d'euros au Torino. Il faut dire que les statistiques de l'attaquant serbe sont plutôt satisfaisantes, avec 2 buts inscrits en 8 matchs toutes compétitions confondues. Son deuxième but s'est d'ailleurs révélé décisif puisqu'il a permis au Toro de s'imposer sur la pelouse de Cremonese (victoire 2-1, 3ème journée de Série A).

Le prix de l'international serbe (35 sélections, 5 buts) aurait même explosé d'après La Gazzetta dello Sport. Selon ses informations, sa valeur aurait déjà doublé depuis son arrivée dans le Piémont, passant à près de 8 millions d'euros. Une tendance confirmée par Tuttosport, qui se demande comment l’OM a pu laisser partir un tel joueur à un prix aussi faible. L'Olympique de Marseille peut effectivement s'en mordre les doigts, car la potentielle vente de Radonjic ne rentabilisera pas les 12 millions d'euros investis en 2018 sur le joueur lors de son achat à l'Etoile Rouge de Belgrade.