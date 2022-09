OM Mercato : Un gros coup cet hiver déjà planifié à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 26 septembre 2022 à 12:50





Très actif cet été, l’ OM devrait encore se renforcer l’hiver prochain. Les dirigeants marseillais auraient même déjà une priorité pour le mercato à venir.

OM Mercato : Pablo Longoria prêt à attirer un renfort offensif

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle, l’Olympique de Marseille réalise dans l’ensemble un bon début de saison en championnat. Le club phocéen occupe actuellement la 2e place de Ligue 1 à deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Mais l’ OM a aussi essuyé quelques contre-performances avant la trêve internationale. Battus par l’Eintracht Francfort (0-1) en Ligue des Champions, les hommes d’Igor Tudor ont été tenus en échec par le Stade Rennais (1-1) lors de la 8e journée de Ligue 1.

Cette mauvaise passe a notamment mis en exergue les carences de l’Olympique de Marseille dans des secteurs clés. Car si le milieu de terrain semble bien fourni cette saison avec la présence de Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi ou encore Jordan Veretout, la tendance est bien différente en attaque. Le journaliste Daniel Riolo a en effet noté un manque de profondeur dans le secteur offensif de l’ OM. Si les débuts d’Alexis Sanchez en Ligue 1 sont tonitruants, force est de constater que l’attaquant chilien paraît émoussé ces dernières semaines avec des prestations poussives en championnat.

Conscient que l’ancien attaquant de l’Inter Milan reste un atout offensif redoutable, le président devrait donc penser à attirer un nouvel attaquant cet hiver dans l’optique de l’épauler. C’est en tout cas ce que défend le consultant pour RMC Sport. « L’OM commence à vraiment manquer de solutions de rechange devant. Sanchez commence à piquer du nez. Payet n’est toujours pas titulaire (…) Il y a des joueurs qui baissent, comme Clauss qui en train de se banaliser », a-t-il expliqué. Pour Daniel Riolo, les dirigeants marseillais devraient de ce fait profiter de la prochaine fenêtre de transfert pour enrôler un attaquant supplémentaire. Et les dirigeants marseillais semblent déjà travailler en coulisse sur une éventuelle arrivée en attaque.

OM Mercato : Une pépite israélienne visée par Marseille

Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de l’ Olympique de Marseille sera déjà sur les traces d’une pépite israélienne. Foot Mercato assurait récemment que l’ OM suit attentivement les performances du jeune milieu offensif de Maccabi Tel-Aviv, Oscar Gloukh. Le joueur 18 ans enchaîne de belles prestations et reste l’un des joueurs les plus décisifs de son club, comptabilisant 3 buts et 4 passes décisives en 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Des performances qui suscitent déjà des convoitises en France.

Capable d'évoluer à plusieurs postes dans le secteur offensif, l’arrivée d’Oscar Gloukh permettrait surtout à l’entraîneur marseillais Igor Tudor de disposer d'un joueur à la palette élargie. Le jeune joueur est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Maccabi Tel-Aviv et refuse jusqu’ici de prolonger son contrat. Dès janvier prochain, il sera donc libre de négocier avec le club de son choix. Une aubaine pour Marseille qui pourrait le recruter à un prix accessible. Sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d’euros selon Transfermarkt. Toutefois, l’OM n’est pas le seul club de Ligue 1 positionné sur ce dossier. Le LOSC et le Stade Brestois seraient aussi en embuscade sur cette piste offensive, ce qui risque de compliquer un peu plus la tâche aux Marseillais.

OM Mercato : Dimitri Payet n’est plus intouchable

Pour l’heure, Oscar Gloukh serait une cible préférentielle pour l’ OM en vue de concurrencer ou remplacer un certain Dimitri Payet, qui traverse une zone de turbulences cette saison. Celle-ci a démarré depuis l’intronisation d’Igor Tudor sur le banc de touche phocéen. Le capitaine marseillais n’est pas indispensable aux yeux du nouvel entraîneur de l’OM, qui préfère miser sur d’autres options pour le remplacer. Un énorme affront pour Dimitri Payet, qui fréquente régulièrement le banc des remplaçants depuis le début de la saison.

Chahuté en raison de ses prestations décevantes, l'international tricolore aura sans doute l'occasion de faire taire ses détracteurs lors de la reprise du championnat. Le Réunionnais et ses coéquipiers tenteront de se relancer et de renouer avec la victoire dès ce week-end face à l'Angers SCO. Cette rencontre se déroulera vendredi soir au stade Raymond-Kopa, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1.