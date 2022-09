OM Mercato : Marseille tient déjà le successeur de Dimitri Payet

Publié par Timothée Jean le 20 septembre 2022 à 21:06

OM Mercato : En quête d’un nouveau milieu offensif, la direction de l'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur une pépite israélienne.

OM Mercato : Payet menacé par la venue d'une pépite à Marseille

Si le mercato estival a officiellement fermé ses portes, l’Olympique de Marseille continue de prospecter en coulisse afin de renforcer son groupe. La direction marseillaise a réorganisé sa cellule de recrutement cet été avec la nomination de Javier Ribalta. Le nouveau directeur sportif de l' OM, sous l'impulsion de Pablo Longoria, s’est montré très productif sur le marché des transferts avec 12 recrues signées. Et les recruteurs marseillais sont déjà à l’œuvre pour faire venir des renforts supplémentaires lors de la prochaine fenêtre de transferts.

L'Olympique de Marseille aimerait bien renforcer son attaque, qui semble moins performante depuis quelques semaines. Et pour étoffer ce secteur de jeu, les dirigeants marseillais auraient les regards tournés vers le Maccabi Haïfa. Foot Mercato assure en effet que l’ OM suit attentivement les performances du jeune crack israélien, Oscar Gloukh. Le milieu offensif de 18 ans enchaîne de belles prestations et reste l’un des joueurs les plus décisifs de son club, comptabilisant 3 buts et 4 passes décisives en 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Et son début de saison remarquable commence à susciter des convoitises en France. Maitre à jouer du Maccabi Tel-Aviv, doté d’une belle lecture de jeu, Oscar Gloukh serait une cible de choix pour Marseille en vue de concurrencer ou remplacer Dimitri Payet, moins en vue depuis le début de saison. Mais le club phocéen n’est pas le seul sur ce coup.

OM Mercato : Le LOSC et Brest en embuscade pour Oscar Gloukh

Comme l’indique le média en ligne, d’autres clubs de Ligue 1 s’intéressent aussi de très à Oscar Gloukh. En quête de renfort offensif, le LOSC et le Stade Brestois s’activeraient déjà en coulisse pour arracher la signature du jeune crack israélien. C’est donc une grosse bataille qui se profile déjà pour le jeune joueur. Pour l’heure, rien n’est acté dans ce dossier. Oscar Gloukh est lié à Maccabi Tel-Aviv jusqu’en juin 2024. Son prix est estimé à environ 500 000 euros selon le site Transfertmarkt. Mais cette rude concurrence devrait faire grimper les enchères pour son transfert.