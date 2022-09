Toulouse-Montpellier HSC : Un cadre prend la parole avant le derby

Publié par Jules le 26 septembre 2022 à 11:21





Alors que le Montpellier HSC affronte le Toulouse FC ce week-end, Jordan Ferri, cadre du MHSC, s'est exprimé avant ce derby d'Occitanie.

Montpellier HSC : Ferri attend un déplacement "compliqué" à Toulouse

Interrogé sur le site du MHSC, Jordan Ferri s'est exprimé sur le prochain match à venir face au Toulouse FC. Le milieu de terrain du Montpellier HSC s'attend à une rencontre "compliquée" face à une équipe qui risque "d'attaquer fort" pour "réaliser une grosse entame de match". Le joueur de 30 ans ne se laisse pas avoir par le statut, conscient que le Téfécé n'a rien à perdre et joue déjà sa survie en Ligue 1.

Jordan Ferri, questionné sur l'équipe adverse, a reconnu le bon niveau affiché par les Toulousains, notamment au milieu du terrain, sa propre zone de jeu. Selon lui, le promu a "beaucoup de qualités". Il s'attend donc à une "bonne opposition" avec deux équipes qui vont vouloir proposer du jeu. Un match sûrement moins simple qu'il n'y paraît pour le Montpellier HSC.

Montpellier HSC : Le retour en forme du MHSC ?

Vainqueurs juste avant la trêve au stade de la Mosson contre le RC Strasbourg (2-1), les Pailladins se sont soulagés avant ce court arrêt du championnat. En effet, le Montpellier HSC a remporté son 4e match face au RCSA et a pu se replacer en première partie de tableau avant de laisser partir ses internationaux. Une victoire acquise dans la souffrance qui risque de faire du bien au moral des Montpelliérains.

Comme l'avait justement souligné Olivier Dall'Oglio, ses joueurs ont montré un bel état d'esprit lors du dernier match de Ligue 1, qui leur a permis de décrocher la victoire dans le temps additionnel. Un match qui pourrait bien être un tournant dans ce début de saison du Montpellier HSC et notamment pour un homme, Téji Savanier, joueur clé du club et auteur du but décisif il y a une semaine.