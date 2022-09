Stade Rennais Mercato : Genesio fait une grande annonce sur Umtiti !

Publié par Thomas le 27 septembre 2022 à 10:38

Gros dossier de cet été au Stade Rennais, Samuel Umtiti n'a finalement pas rejoint le SRFC. Bruno Genesio a livré les dessous de ce transfert avorté.

Stade Rennais Mercato : Samuel Umtiti, feuilleton de l’été du SRFC

En pleine traversée du désert au FC Barcelone, où il était ouvertement invité à prendre la porte, Samuel Umtiti s’est engagé cette saison à Lecce sous la forme d’un prêt. Mais si le défenseur central évolue désormais en Italie, son destin aurait pu être bien différent. Cet été, le joueur de 28 ans était entré dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1 dont l’OGC Nice et le Stade Rennais. Et justement, le club breton semblait même en passe de boucler sa signature. Après avoir obtenu un accord du joueur, Bruno Genesio attendait l’officialisation du transfert de "Big Sam". Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. Si l’ex-coach de l’ OL semblait bien partant pour récupérer son ancien joueur, la direction du SRFC elle, en aurait décidé autrement.

Préocupé par la forme physique du tricolore, Florian Maurice aurait finalement abandonné la piste alors que tout semblait acté entre les deux parties. Invité de RMC Sport hier soir, Bruno Genesio est notamment revenu sur cet épisode du mercato rennais.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio voulait tenter le pari Umtiti

Dans l’émission Rothen s’enflamme, l’entraîneur des Rouge et Noir a été questionné sur le dossier Samuel Umtiti, qui s’inscrivait dans une période où Rennes peinait à enrôler des renforts défensifs. Après avoir confirmé les préoccupations liées à son état physique, Bruno Genesio a dévoilé avoir été l’initiateur de cette piste, finalement abandonnée par la direction du Stade Rennais.

« Moi, j’étais persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau parce que c’est un garçon que je connais très bien, parce que j’avais beaucoup échangé avec lui et parce que c’est quelqu’un de tellement travailleur qu’il n’y avait pas de raison qu’il ne retrouve pas un bon niveau. Maintenant, je comprends qu’il y ait eu des interrogations chez certaines personnes. Mais à partir du moment où l’on en discute librement, il n’y a aucun problème. C’est comme ça qu’on avance et qu’on doit fonctionner », a-t-il indiqué. Finalement, le Stade Rennais s’est renforcé quelques semaines plus tard en bouclant les venues d’Arthur Theate et Joe Rodon, aujourd’hui titulaires en charnière centrale.