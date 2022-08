Barça Mercato : Umtiti justifie sa signature surprise en Italie

Publié par Ange A. le 27 août 2022 à 06:05





Barça Mercato : Annoncé dans certains clubs de Ligue 1, Samuel Umtiti a rejoint un club promu en Serie A. Un choix qu’il justifie.

Barça Mercato : Samuel Umtiti à la relance en Serie A

Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti va tenter de relancer sa carrière loin de la Catalogne, à quelques mois de la Coupe du monde. Le défenseur central tricolore a fait un surprenant choix de carrière cet été. Le défenseur âgé de 28 ans a rejoint les Italiens de Lecce, promus en Serie A cette saison. Le joueur du Barça est prêté pour une saison au club italien. Il s’agit d’un surprenant point de chute pour le champion du monde tricolore. Lequel était annoncé sur les tablettes de certaines écuries de Ligue 1. Le Stade Rennais était notamment proche de le recruter avant que des doutes sur sa condition physique ne refroidissent les décideurs du SRFC.

Les raisons du surprenant choix d’Umtiti

Interrogé par Sky Sports, Samuel Umtiti a dévoilé les raisons de sa signature en faveur de Lecce. Le défenseur central a été séduit par le discours des dirigeants italiens. « J’ai parlé à la direction de Lecce et je me suis rendu compte que c’était le club qui me convenait le mieux. Ils ont trouvé les mots justes et j’ai compris qu’on partageait les mêmes valeurs. Je pense que c’est très important, car je cherchais de la tranquillité, des gens humbles pour travailler en toute sérénité », a assuré le défenseur tricolore (31 sélections/4 buts).

L’ancien Lyonnais révèle également apprécier l’Italie et sa cuisine. Le joueur formé à Lyon espère surtout se relancer après ces dernières saisons de galère au FC Barcelone. Diminué par les pépins physiques, il n’a disputé qu’un seul match la saison dernière. « Je sors de longues années très compliquées et j’ai envie de retrouver le plaisir de jouer au foot. J’ai envie de jouer, de parler football en direct du terrain. C’est la chose la plus importante pour moi. J’espère faire une bonne saison avec Lecce », a assuré le défenseur central.