FC Lorient Mercato : Fin de carrière pour un monument de Ligue 1

Publié par Jules le 27 septembre 2022 à 11:44

Tandis que le FC Lorient réalise un début de saison de très haut niveau, un défenseur des Merlus a annoncé qu'il raccrochait les crampons.

FC Lorient Mercato : Fin de carrière pour Jérémy Morel

Après presque 20 ans de carrière en tant que défenseur, Jérémy Morel, 38 ans, vient d'annoncer sa retraite. Ce monument de la Ligue 1, qui compte plus de 400 matches en première division, a décidé de raccrocher les crampons après une longue carrière durant laquelle il n'a jamais quitté l'hexagone, hormis pour rejoindre sa sélection, Madagascar à 13 reprises depuis 2018. Jérémy Morel était libre depuis la fin de son contrat au FC Lorient en fin de saison dernière.

Formé au FC Lorient, Jérémy Morel a d'abord connu la Ligue 2 avec les Merlus avant de remonter en Ligue 1 et de signer dans plusieurs clubs prestigieux. D'abord à l' OM où l'adaptation a été compliquée, puis à l' OL et au Stade Rennais. Il était retourné dans son club formateur en 2020 pour terminer sa carrière. Une longue carrière durant laquelle il a connu deux succès, le trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, les deux avec Marseille.

FC Lorient Mercato : Jérémy Morel en veut aux Merlus

Interrogé par L'Équipe sur sa décision de mettre un terme à sa carrière, le joueur à avouer garder "une petite pointe d'amertume" contre le FC Lorient. Pas à cause de son départ, mais davantage en raison du fait que "personne n'ait eu le courage de [lui] annoncer qu'[il] ne serait pas reconduit". Une fin de carrière dans son club formateur qu'il n'avait pas anticipé au moment de rejoindre les Merlus.

Questionné par le quotidien sportif sur la suite de sa carrière, Jérémy Morel n'exclut pas de tenter l'aventure d'entraîneur. "J'aimerais essayer, que ce serait peut-être à mon tour de transmettre maintenant." Tandis que le FC Lorientréalise un début de saison fracassant, Jérémy Morel devrait, quant à lui, s'éloigner un peu de la Bretagne s'il veut devenir entraîneur.