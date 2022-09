FC Lorient : Un projet d'envergure pour l'avenir du FCL

Publié par Jules le 28 septembre 2022 à 11:15

Alors que le FC Lorient réalise un début de saison canon, les Merlus se lancent dans un énorme projet pour pérenniser l'avenir du club sur le long terme.

FC Lorient : Début des renovations pour le stade du Moustoir

Le FC Lorient pointe actuellement à une belle 3e place de Ligue 1. Une belle forme qui permet aux Merlus d'entrevoir l'avenir. Si le futur du club semble assuré avec des talents comme Enzo Le Fée, le club veut également moderniser ses infrastructures, à commencer par son enceinte. En effet, les rénovations voulues par la municipalité auraient déjà débuté afin de rendre le stade de la Moustoir plus moderne.

Pour cela, plusieurs axes seront mis à l'honneur pour la rénovation de l'enceinte du FC Lorient. Parmi ceux-là, l'aspect écologique est un élément très important concernant le nouveau visage du stade. Comme le rapporte Ouest-France, ce sont près de 2 000 m² de panneaux photovoltaïques qui seront installés ainsi qu'une centrale solaire thermique et un système de récupération de l'eau, afin de rendre le plus autonome et le moins polluant possible.

FC Lorient : Des travaux portés à 40 millions d'euros

Sportivement, cette rénovation trouve son sens dans l'envie du FC Lorient que le stade du Moustoir respecte les normes européennes imposées par l'UEFA sur les enceintes sportives. Une preuve du changement d'ambition du club qui semble voir plus loin. Tout ceci a un coût, plus précisément 40 millions d'euros, selon Le Télégramme, payé en partie par le club et par la ville de Lorient, propriétaire du stade des Merlus.

Ce projet pharaonique verra également la création d'une nouvelle tribune pour accueillir davantage de spectateurs, dans de meilleures conditions. Ainsi, le stade pourrait organiser de grands événements sportifs en son sein. Selon les prévisions, les travaux devraient commencer dès 2024 et se terminer en 2028. Jusque-là, le FC Lorient tentera d'enchaîner les résultats pour coller à ce projet d'envergure.