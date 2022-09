FC Lorient : Enzo Le Fée met en garde les clubs de Ligue 1

Publié par Jules le 21 septembre 2022 à 11:03





FC Lorient : En très grande forme depuis le début de saison, Enzo Le Fée s'est récemment exprimé sur ses performances ces dernières semaines.

FC Lorient : Le Fée veut "être plus décisif"

Interrogé sur ses récentes performances par le journal L'Équipe, le jeune milieu de terrain est revenu sur son niveau actuel avec le FC Lorient. Alors qu'il réalise un début de saison tonitruant avec le FCL, le milieu offensif reste lucide sur sa performance et ne s'enflamme pas. Lui-même estime qu'il n'est "pas au top de ce que [il] peut faire" et qu'il peut et doit encore progresser pour "aller au plus haut niveau".

À 22 ans, Enzo Le Fée est déjà devenu l'un des cadres du FC Lorient version 2022, une équipe qui marche très bien en Ligue 1, en témoigne cette troisième place occupée par les Merlus. Comme l'affirme lui-même le milieu de terrain lorientais, il doit "être plus impactant" et cela passe par une efficacité accrue, pour celui qui a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive en huit matchs.

FC Lorient : Enzo Le Fée se livre sur Régis Le Bris

Débarqué cette saison sur le banc du FC Lorient, Régis Le Bris qui entraînait la réserve du club depuis 2015, a totalement métamorphosé cette équipe. Alors que les Merlus se sont sauvés in extremis la saison passée, ils brillent en ce début de saison. En effet, les Bretons ont déjà engrangé 19 points en huit matchs, soit plus de la moitié des 36 points pris sur l'ensemble de la saison dernière.

Désireux de quitter le FC Lorient à l'issue de la saison 2021-2022, Enzo Le Fée a finalement été convaincu par Le Bris, qu'il qualifie comme un entraîneur "passionné" par ce qu'il fait. Un nouveau cadre qui pourrait bien faire évoluer les perspectives d'avenir pour l'international espoir qui assure avoir "envie de prolonger à Lorient". Reste à voir si les Merlus auront la capacité de retenir un joueur qui risque de faire des envieux.