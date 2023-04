Publié par Enzo Vidy le 11 avril 2023 à 18:08

Alors que la fin de saison s'annonce cruciale, l' OGC Nice va être sanctionné d'un huis clos partiel pour les prochains matches à domicile.

Les supporters de l' OGC Nice ont de nouveau fait parler d'eux samedi soir à l'occasion du match entre le Gym et le PSG à l'Allianz Riviera (0-2). Sous le coup d'un sursis après avoir allumé des fumigènes lors de la réception de l'AJ Auxerre (1-1) le 3 mars dernier, la tribune sud s'est de nouveau embrasée face au PSG, malgré les sanctions qui planaient dangereusement au-dessus du club.

Comme avancé par L'Équipe lundi, l' OGC Nice n'échappera pas aux sanctions, et la tribune sud sera fermée très prochainement, et probablement pour une durée assez longue. De plus, le quotidien sportif indique que la commission de discipline va étudier la banderole insultante déployée à l'encontre de Christophe Galtier. Ces différents incidents interviennent à un moment déterminant de la saison niçoise.

Les hommes de Didier Digard sont actuellement 9e de Ligue 1, à 7 points d'une place européenne, et nul doute qu'ils auraient bien aimé pouvoir compter sur un stade plein lors des derniers matches de l' OGC Nice à domicile.

OGC Nice : Des incidents à répétition à l'Allianz Riviera

Depuis le début de la saison dernière, les incidents s'enchaînent à l'Allianz Riviera. Le 23 aôut 2021, lors d'un OGC Nice-OM, une bouteille est lancée sur Dimitri Payet avant que celui-ci ne la renvoie dans la tribune sud. Les choses dégénèrent rapidement, et des supporters niçois descendent sur la pelouse pour frapper certains joueurs marseillais.

Le 11 mai 2022 à l'occasion du match entre le Gym et l'AS Saint-Etienne, qui intervenait quatre jours après la défaite niçoise face à Nantes en finale de la Coupe de France, la tribune sud, encore et toujours, s'est mise à entonner un chant odieux à destination d'Emiliano Sala, ancien attaquant du FC Nantes, tragiquement décédé dans un crash d'avion le 21 janvier 2019. "C’est un Argentin qui ne nage pas bien… Emiliano sous l’eau… "

Enfin, en septembre dernier, pour la réception de Cologne en Conference League, de violents affrontements ont éclaté entre les supporters des deux camps, faisant plusieurs blessés dont un grave. Des incidents gravissimes auxquelles viennent s'ajouter ceux de samedi soir face au PSG. Reste à savoir ce que décidera la LFP d'ici quelques jours.