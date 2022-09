OGC Nice Mercato : Le président annonce la couleur pour cet hiver !

Publié par Enzo Vidy le 27 septembre 2022 à 12:59

En grosse difficulté en championnat, le président de l 'OGC Nice compte bien renforcer son équipe lors du prochain mercato hivernal.

OGC Nice Mercato : Le Gym sera d’attaque cet hiver

Déjà extrêmement actif lors du dernier mercato estival, avec pas moins de dix recrues, le président niçois Jean Pierre Rivère a montré une certaine ambition au micro de L'Équipe au moment d'évoquer la prochaine période des transferts. "On ne s’assoit pas du tout sur cette saison après 8 journées. Pourquoi nous sommes 13es ? Parfois des saisons s’embarquent mal, rien ne dit qu’on ne va pas redresser la barre. Tous ensemble. Et permettre au club de se redresser. On veut identifier les difficultés, on travaille pour les rectifier. On a fait un mercato tardif, on doit trouver la bonne osmose. Et s’il y a des ajustements à faire au mercato d’hiver, on les fera."

Avec la signature de grands noms cet été comme Nicolas Pépé, Aaron Ramsey ou encore Kasper Schmeichel, le mercato de l ’OGC Nice fait certainement partie des plus ambitieux de Ligue 1, avec la volonté d’avoir un effectif relativement conséquent pour ne pas être ridicule en Conférence League, même si la campagne européenne niçoise connaît déjà quelques mésaventures.

OGC Nice Mercato : Les Aiglons connaissent de grosses difficultés en championnat

Avec seulement deux petites victoires en Ligue 1 cette saison, les Niçois ne réalisent pas le début de saison espéré et occupent la 13e place du championnat. Le climat au sein du club est relativement tendu depuis le début de la trêve internationale, avec notamment l'entraîneur de l ’OGC Nice, Lucien Favre, qui est sur la sellette et qui entend de nombreuses rumeurs concernant le nom de son remplaçant. Cependant, le coach des Aiglons va vite devoir remobiliser ses troupes pour préparer au mieux le déplacement de samedi soir au Parc des Princes et espérer ramener quelque chose de la Capitale, même si le défi semble impossible.