FC Lorient Mercato : La signature d'un ailier dans les tuyaux

Publié par Jules le 28 septembre 2022 à 17:15

Tandis que le FC Lorient réalise un début de saison remarqué, le club pourrait bientôt officialiser une signature très importante.

FC Lorient Mercato : Les Merlus discutent avec Ouattara

Sûrement l'une des révélations de ce début de saison en Ligue 1, Dango Ouattara impressionne tout le monde depuis le coup d'envoi du championnat. Et tandis que son contrat court encore jusqu'en 2024, le FC Lorient ne voudrait pas prendre de risque et prolonger au plus vite l'ailier burkinabé de 20 ans. Une façon de préparer l'avenir et de s'assurer un effectif solide pour les prochaines saisons avec notamment Enzo Le Fée.

À en croire L'Équipe, les choses pourraient avancer assez vite dans ce dossier. En effet, le FC Lorient aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour convaincre l'attaquant de prolonger son bail avec les Merlus. D'après le quotidien sportif, les négociations entre les dirigeants et le joueur auraient déjà commencé et s'articuleraient autour d'une prolongation de deux ans pour l'international burkinabé. Les choses pourraient aller très vite pour Dango Ouattara.

FC Lorient Mercato : Le début de saison fracassant de Ouattara

Les envies du FC Lorient de conserver le Burkinabé ne viennent pas de nulle part. En effet, l'attaquant brille cette saison avec les Merlus et est l'un des grands acteurs de la belle troisième place du FCL en Ligue 1. Et pour cause, l'attaquant de 20 ans a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 8 matchs de championnat avec l'écurie bretonne.

Dango Ouattara a une place extrêmement importante au FC Lorient et un impact statistique énorme pour le club. Depuis le début de saison, il est impliqué sur 13 des 17 buts des Merlus. En d'autres termes, il est à la passe ou à la finition de plus de 75% des buts inscrits par son équipe en Ligue 1. Des statistiques qui, si elles se confirmaient, pourraient bien faire grimper en flèche la cote du joueur.