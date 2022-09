PSG : Une importante confirmation tombe pour Lionel Messi

Publié par Ange A. le 29 septembre 2022 à 07:15

Très en vue en ce début de saison, Lionel Messi s’est livré sur son retour en forme sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

PSG : Les confidences de Lionel Messi sur sa forme à Paris

Lionel Messi a démarré la saison en trombe. Le septuple Ballon d’Or souhaite oublier sa première saison manquée avec le Paris Saint-Germain. L’Argentin avait terminé la précédente campagne avec onze réalisations et quinze passes décisives. L’ancien Blaugrana en est déjà six buts et huit offrandes en onze matchs cette saison avec le champion de France en titre. Après le succès de l’Albicéleste face au Honduras, La Pulga s’est exprimé sur sa forme détonante, loin d’être une surprise pour lui.

« Je savais que ça allait être comme ça. Je l’ai déjà dit. J’ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec un état d’esprit différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Un avenir incertain pour Messi à Paris

Alors qu’il retrouve des couleurs avec le Paris Saint-Germain, l’avenir de Lionel Messi fait déjà parler. Le contrat de l’Argentin arrive à expiration au terme de la saison. De quoi nourrir moult spéculations sur le futur de l’Argentin. Entre une prolongation au PSG et un retour au FC Barcelone, les rumeurs vont bon train concernant l’attaquant de 35 ans. Pour Miquel Blazquez, La Pulga ne souhaiterait pas prolonger son bail dans la capitale. De quoi emballer le Barça. Vice-président économique des Blaugranas, Eduard Romeu a évoqué le possible retour de Messi à Barcelone. Une belle opportunité de marché pour le club catalan très en vue sur le marché des transferts cet été.

« Comme ce serait sans indemnité, surement oui (ce serait possible, NDLR). Mais ce sera un choix technique, de toute façon. Il y a de la marge salariale, nous avons fait un effort cet été et s’il y a un recrutement nécessaire en janvier, nous analyserons. »