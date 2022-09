Stade Rennais : Gros coup dur pour Genesio avant Strasbourg !

Publié par Enzo Vidy le 29 septembre 2022 à 15:22

En conférence de presse cet après-midi pour évoquer le déplacement du Stade Rennais à Strasbourg, Bruno Genesio a annoncé le forfait d’un attaquant.

Stade Rennais : Sulemana ne sera pas du voyage à Strasbourg !

En sélection avec le Ghana pendant la trêve, Kamaldeen Sulemana est touché au genou. Si la blessure ne semble pas grave pour l’ailier du SRFC, son entraîneur a confirmé en conférence de presse qu’il ne sera pas disponible pour le match à la Meinau. "Il ne sera pas opérationnel ce week-end". Un coup dur pour le Stade Rennais et le joueur, qui paraissait avoir retrouvé de bonnes sensations, en particulier contre l'AJ Auxerre avec une magnifique réalisation. Hormis Sulemana, Santamaria et Omari, tout le groupe sera disponible. Et en ce qui concerne l’état d’esprit qui règne dans le vestiaire, Bruno Genesio se veut rassurant, mais aussi prudent.

"On continue de bien travailler sur la lancée de l'année dernière. On était sur un bon chemin avant la trêve qui va falloir reprendre dès samedi face à une équipe qui sera difficile à battre."

Face à une équipe strasbourgeoise qui n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison, les joueurs du Stade Rennais s’attendent à un match difficile sur un terrain qui ne réussit pas vraiment aux joueurs du SRFC puisqu’ils n’ont jamais réussi à s’imposer à la Meinau. Voilà le défi qui attend les hommes de Bruno Genesio sur les terres alsaciennes.

Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo envoie un message fort

Blessé juste après son arrivée au Stade Rennais, l’ancien joueur du RC Lens n’a disputé qu’une centaine de minutes sous le maillot Rouge et Noir. Interrogé en conférence de presse sur son début de saison, Arnaud Kalimuendo n’a pas caché ses ambitions.

"Mes vrais débuts au Stade Rennais seront ce week-end. Tout est passé maintenant, et je suis apte à jouer contre Strasbourg."

Voilà un message fort envoyé à son coach et à ses coéquipiers. Arnaud Kalimuendo semble déterminé à s’imposer sur le front de l’attaque des Rouge et Noir malgré la concurrence. Formé au PSG, l’attaquant du Stade Rennais sera donc certainement très attendu ce week-end par les supporters du SRFC. Après un début de saison plutôt compliqué pour les Bretons, les automatismes de l’année dernière semblent de nouveau présents. Le match nul au Vélodrome avant la trêve a aussi redonné confiance aux hommes de Bruno Genesio qui semblent prêts à attaquer cette période dantesque avec pas moins de 11 matchs disputés en seulement six petites semaines.