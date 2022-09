AS Monaco Mercato : Un taulier de l’ASM brise le silence sur son avenir

Publié par Thomas G. le 29 septembre 2022 à 17:41

De retour au premier plan après trois victoires consécutives, l’AS Monaco pourrait surfer sur cette dynamique et recruter un grand gardien cet été.

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel se confie sur son avenir

L’AS Monaco sera l’un des clubs à suivre cette saison, les Monégasques ont redemarré un cycle avec l’ambition de titiller le PSG. Après un début de saison marqué par l’élimination en barrages de la Ligue des Champions, les Monégasques se sont bien repris. L’un des cadres de l’équipe, Alexander Nübel s’est exprimé au micro de Luke Entwistle pour Get French Football News. Le gardien allemand a déclaré :

« Le temps de jeu est certainement la chose la plus importante. Si Manuel est toujours au Bayern et qu'il a un contrat jusqu'en 2024, cela n'a aucun sens de revenir en arrière. J'ai un contrat au Bayern, mais je pense aussi que pour eux, cela n'a aucun sens d'avoir Manuel et moi. »

L’AS Monaco pourrait donc profiter de la longévité de Manuel Neuer, pour définitivement engager Alexander Nübel. Le gardien allemand est ouvert à cette idée pour continuer à avoir du temps de jeu. L’ASM aura besoin d’un grand gardien pour finir sur le podium et cette saison Alexander Nübel est l’un des meilleurs à son poste en championnat. Le natif de Paderborn a été déterminant ces dernières semaines, aucun gardien de but n'a réalisé plus d'arrêts que le gardien allemand en Ligue 1 cette saison (38).

AS Monaco Mercato : Guillermo Maripan va prolonger à l’ASM

L’AS Monaco recevra le FC Nantes ce dimanche en quête d’une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Phillippe Clement pourra compter sur son roc défensif Guillermo Maripan durant cette rencontre. L'international chilien est parvenu à un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat selon Nice-Matin. Les Monégasques pourraient ensuite entamer les démarches pour prolonger les deux nouveaux joueurs de l’Équipe de France. Les contrats de Benoît Badiashile et Youssouf Fofana expirent en 2024 et l’AS Monaco pourrait les récompenser de leur nouveau statut.