Stade Rennais : Un milieu du SRFC récompensé de son début de saison

Publié par Enzo Vidy le 29 septembre 2022 à 18:53

Lancé par Bruno Genesio cette saison, le jeune Désiré Doué n'a pas mis longtemps à s'adapter avec le Stade Rennais et a même obtenu une belle distinction.

Stade Rennais : Désiré Doué récompensé par la Ligue

Il est doué. Personne ne pourra dire le contraire. Ce jeune gamin issu du centre de formation rennais s’est fait remarquer dès ses premières apparitions avec les professionnels. C’est le 7 août dernier lors du derby contre le FC Lorient gagné par les Merlus 1-0 que Désiré Doué a connu ses premières minutes. Très remuant au milieu de terrain, il montre toute sa justesse technique dans les transmissions de balle et n’hésite pas à se projeter vers l’avant. Le 31 août, il marque un but magnifique face au Stade Brestois et gagne sa place de titulaire lors des matchs suivants. Âgé seulement de 17 ans, il a été élu meilleure pépite du mois de septembre par la Ligue. De quoi assoiffer encore plus la motivation de ce jeune surdoué.

Pendant la trêve internationale, la jeune pépite du Stade Rennais s’est aussi montré avec l'Équipe de France U19. Malgré la défaite 2-0 contre le Portugal, Désiré Doué a tout de même joué 80 minutes et a montré des choses intéressantes. Le match d'après, contre la Serbie, il n’a joué que 56 minutes, mais c’est lui qui a ouvert le score pour son équipe à la 19e minute. Cela n’a malheureusement pas empêché les jeunes bleuets de s’incliner 3-1.

Stade Rennais : Doué suspendu pour le déplacement à Strasbourg

Coup dur pour le jeune prodige Rouge et Noir ainsi que pour son coach Bruno Genesio. À cause d’une accumulation de cartons jaunes, Désiré Doué ne sera pas sélectionné pour le match de ce week-end face au RC Strasbourg. En plus de lui, Kamaldeen Sulemana est lui aussi forfait. Son entraîneur a indiqué cet après-midi en conférence de presse qu’il était rentré de sa sélection avec un problème au genou gauche. Cependant, Arnaud Kalimuendo sera de retour avec le groupe et la nouvelle recrue Xeka pourrait également connaître ses premières minutes avec le maillot du SRFC. De quoi donner de réels motifs d’espoirs aux supporters rennais qui n’ont jamais vu leur équipe s’imposer à la Meinau. La bataille s’annonce rude entre les deux équipes.