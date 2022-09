OM Mercato : Un deal inespéré se concrétise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2022 à 11:53

OM mercato : En quête de fonds pour renflouer ses caisses, Marseille pourrait rapidement se délester d’un attaquant au profit de l’Angers SCO.

OM Mercato : L'Angers SCO se rapproche de Bamba Dieng

Le mercato estival aura été très mouvementé pour l’Olympique de Marseille. Après avoir acté plusieurs départs en fin de saison dernière, le club phocéen s’est montré très actif dans le sens des arrivées, avec pas moins de 12 recrues signées cet été. Désireux de rééquilibrer ses comptes, qui sont dans le rouge, l’ OM a également acté le départ de plusieurs éléments, tels qu'Arkadiusz Milik (Juventus Turin), Cédric Bakambu (Olympiakos), Nemanja Radonjic (Torino) ou encore Kevin Strootman (Genoa). Toutefois, la direction de l'Olympique de Marseille reste sur sa faim et prévoit de boucler une grosse vente d’ici la prochaine ouverture du marché des transferts.

D’ailleurs, une dernière opportunité se présente déjà à Pablo Longoria pour se séparer de Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais fait partie des joueurs marseillais dont le départ soulagerait grandement les finances de Marseille. Alors que le club de Frank McCourt était proche de le céder à l’OGC Nice dans les derniers instants du mercato estival, le deal avait finalement échoué au terme d’un feuilleton rocambolesque. Et si les Aiglons n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier, une piste inattendue s'offre désormais au jeune joueur. Selon les informations de L’Équipe, l'Angers SCO serait sur le coup pour l'enrôler au plus vite en tant que joker afin de compenser la longue absence de Loïs Diony, blessé. Et les dirigeants angevins auraient même accéléré dans ce dossier.

OM Mercato : La vente de Bamba Dieng déjà programmée

Toujours selon le quotidien sportif, la direction du SCO aurait récemment rencontré l'entourage du jeune attaquant sénégalais en vue de le convaincre de signer en ce début de saison. Si les enseignements de cette entrevue n'ont pas encore été divulgués, force est de constater que Bamba Dieng ne devrait pas bouger à ce niveau de la compétition. La source explique qu'Igor Tudor compte donner une seconde chance au champion d’Afrique, qui de son côté, compte sauter sur l'occasion pour convaincre son nouvel entraîneur.

Revanchard après un mercato éprouvant sur le plan psychologique, l’attaquant de 22 ans aurait même promis à ses proches une prestation « dont il se souviendrait » lorsqu’il refoulera une pelouse de Ligue 1 cette saison. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il terminera l'exercice en cours sous les couleurs marseillaises. L’Équipe explique que son départ de l' OM serait déjà programmé lors du prochain mercato en janvier. Reste à savoir quel prétendant raflera la mise dans ce dossier. Le mercato hivernal promet ainsi d’être très agité pour le jeune crack marseillais. En parallèle, le club de Pablo Longoria doit régler un autre dossier concernant un autre international sénégalais, Pape Gueye. Le jeune milieu de terrain va voir ses dirigeants comparaître devant le tribunal arbitral du sport les 15 et 16 février prochains concernant le transfert avorté du joueur à Watford en 2020.

OM Mercato : Avant Dieng, le SCO affronte Marseille ce vendredi 30 septembre

Avant tout départ de Bamba Dieng vers l'Angers SCO, l'Olympique de Marseille affronte l'équipe de Gérald Baticle ce vendredi, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Après un début de saison prometteur, quelque peu entâché par des performances en Ligue des Champions décevantes, le club phocéen souhaite poursuivre sa belle dynamique en Ligue 1 contre une équipe angevine, qui a enchaîné deux victoires de suite avant la trêve (OGC Nice, Montpellier HSC). Alors que le SCO sera privé de Loïc Diony, Igor Tudor a quant à lui appris le forfait de dernière minute de son roc défensif Sead Kolasinac.

Celui qui était pressenti pour prendre la place de Nuno Tavares dans le couloir gauche, est sorti prématurement de l'entraînement hier soir et voit sa présence contre Angers très compromise. Pour rappel, Éric Bailly, blessé, et Igor Tudor, suspendu, ne seront également pas présents sur le terrain au stade Raymond Kopa. Dauphin du PSG, l' OM peut ainsi passer devant son grand rival au classement ce soir en cas de succès.