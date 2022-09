Barça : Le FC Barcelone acte le retour d'un défenseur !

Publié par Enzo Vidy le 30 septembre 2022 à 18:28

Blessé avec les Bleus lors du dernier rassemblement, le défenseur du Barça, Jules Koundé, serait déjà sur le retour et se prépare au Clasico.

Barça : Koundé déjà de retour à l'entraînement

Victime d’une blessure musculaire avec l'Équipe De France lors du match face à l’Autriche remporté par les Bleus 2-0, Jules Koundé est venu s'ajouter à une longue liste de blessés au FC Barcelone. En plus de l’international français, Xavi a également appris les blessures de Memphis Depay, Ronald Araujo et Hector Bellerin. De quoi inquiéter le technicien Blaugrana. Cependant, le journaliste Javi Miguel a annoncé ce matin que Jules Koundé avait repris le travail de terrain lors de la séance d’hier, et qu’il était déterminé à tenir sa place pour le match face au Real Madrid le 16 octobre prochain au Santiago Bernabeu. De quoi redonner le sourire à Xavi qui subit de plein fouet les ravages de la trêve internationale.

Les semaines qui arrivent s'annoncent difficiles pour le club catalan. Le Clasico approche à grands pas, et il y aura également la double confrontation face à l’Inter Milan et la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Le Barça, loin d’être sorti d'affaire dans son groupe, aura besoin d’avoir un maximum de force pour ne pas tout perdre avant de voir partir bon nombre de ses joueurs vers le Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 qui débute le 20 novembre prochain.

Barça : Ronald Araujo finalement apte pour la Coupe du Monde ?

C’est une information pour le moins surprenante. Selon le média espagnol Sport, l’international uruguayen Ronald Araujo, opéré cette semaine à la suite d’une blessure à la cuisse droite, ne serait pas encore résigné à manquer la Coupe du Monde. En effet, le défenseur barcelonais aurait même l’objectif d’être du voyage au Qatar avec sa sélection. Cependant, le joueur du Barça veut se montrer extrêmement prudent et ne veut pas prendre le risque de revenir sur les terrains trop prématurément.

Bien que déterminé à jouer sa première Coupe du Monde avec l'équipe A de l’Uruguay, le risque d’une rechute n’est pas à négliger. La saison reprendra après le Mondial et le FC Barcelone pourrait bien être engagé sur tous les tableaux au retour du Qatar et devra donc compter sur l’international uruguayen, devenu indéboulonnable au sein de la défense catalane.