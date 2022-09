RC Lens : Avant l'OL, Franck Haise reçoit une bonne nouvelle

Tandis que le RC Lens reçoit l'OL dimanche soir en Ligue 1, Franck Haise pourra compter sur un retour important avant ce match de haut de tableau.

Blessé depuis plusieurs semaines, lors du match entre le FC Lorient et le RC Lens au Stade Bollaert, Wesley Saïd pourrait faire son grand retour dans l'effectif pour le match de dimanche soir. En effet, à en croire le coach lensois, Franck Haise, présent ce midi en conférence de presse, l'attaquant qui réalisait un beau début de saison, 2 buts en 5 matchs, pourrait être sur la pelouse contre l'OL ce dimanche, peut-être au côté de Loïs Openda qui, lui aussi, réalise un bon début de saison avec le RCL.

Aux côtés de Franck Haise, durant cette conférence de presse, Kevin Danso s'est exprimé sur son retour de sélection, et notamment le fait qu'il n'a pas participé à l'entraînement collectif du RC Lens ce matin. Pas de panique pour l'international autrichien qui a simplement été dans le camion de cryothérapie. Des soins qu'il a reçu "par précaution" avant le match de ce week-end alors que lui-même assure qu'il est "en bonne forme".

L'un des rares absents du RC Lens, Jonathan Gradit, continue de son côté sa rééducation après sa grosse facture de la clavicule. Le coach des Sang et Or est d'ailleurs revenu sur le cas de son défenseur central pendant sa conférence de presse.

"Il va plutôt bien. Il travaille pour l'instant en salle pour maintenir son état de forme. Il va reprendre le footing dans un premier temps en début de semaine. Il est très vite monté sur le vélo et a travaillé en salle. Il va reprendre l’entraînement individuel et on fera un point au bout de six semaines pour voir s’il est capable de reprendre l’entraînement collectif."