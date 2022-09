PSG Mercato : Chelsea s'attaque à un talent du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2022 à 15:28

Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, nourrit de grandes ambitions pour la formation anglaise et le PSG pourrait en faire les frais l’été prochain.

PSG Mercato : Chelsea en pole position pour Nkunku

Transféré au RB Leipzig en juillet 2019 contre un chèque de 13 millions d’euros, Christopher Nkunku est à nouveau dans les plans du Paris Saint-Germain qui aimerait le rapatrier pour compléter son secteur offensif. Mais l’affaire pourrait s’avérer trop compliquée pour le club de la capitale. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’international français de 24 ans aurait trouvé un accord de principe avec Chelsea pour un transfert l'été prochain.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le milieu offensif formé au PSG serait ainsi la grande priorité de Todd Boehly pour la fin de la saison en cours. Désireux de bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles en Premier League et sur le continent, le successeur de Roman Abramovitch serait prêt à payer les 60 millions d’euros de la clause d’achat de Nkunku. Mieux, le journaliste Christian Falk de Sport Bild ajoute que l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé aurait même d’ores et déjà passé sa visite médicale avec le club londonien dans ce mois de septembre pour rejoindre les Blues l'été prochain. Une tendance quelque peu nuancée dans l'hexagone.

PSG Mercato : Pas encore de visite médicale entre Chelsea et Nkunku

Interrogé avec l’Équipe de France il y a quelques mois sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain, Christophe Nkunku déclarait notamment : « le PSG, c'est ma maison, mon club de coeur. Je suis formé là-bas. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. » Si le natif de Lagny-sur-Marne et son ancien club prévoyaient des retrouvailles dans un futur proche, les nouveaux propriétaires de Chelsea seraient sur le point de briser ce projet. À l’instar de RMC Sport, le site Foot Mercato confirme que la formation anglaise tiendrait bel et bien la corde pour recruter l’attaquant tricolore du RB Leipzig l’été prochain.

Toutefois, le média francilien assure que rien n'est signé entre le club de Thiago Silva et Christopher Nkunku. Concernant la visite médicale effectuée par le compatriote de N’Golo Kanté à Francfort, RMC Sport assure qu’il n’en est absolument rien. Nkunku se trouvait dans cette ville allemande pour un rendez-vous en vue du renouvellement de son contrat d’assurance. Toutefois, Chelsea tiendrait bel et bien la corde la signature de Nkunku devant le PSG, le Real Madrid et Liverpool.