Stade Rennais Mercato : Le SRFC acte la signature d'un défenseur !

Quelques semaines après la prolongation de Benjamin Bourigeaud, le Stade Rennais continue sur sa lancée en officialisant la signature d'un défenseur.

Le Stade Rennais s’est montré très actif durant le mercato estival, notamment en recrutant deux espoirs du football français. Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri se sont engagés avec le SRFC pour contribuer au nouveau projet rennais. En parallèle, les dirigeants du Stade Rennais sont parvenus à un accord pour la prolongation du milieu français Benjamin Bourigeaud.

Les Rouge et Noir ont poursuivi leur opération "renouvellement" en prolongeant le contrat de Birger Meling. Le défenseur de 27 ans s’est engagé avec le SRFC pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Une vraie marque de confiance pour l’international norvégien qui est arrivé en juillet 2021 en provenance de Nîmes Olympique. Birger Meling a réagi à sa prolongation.

« Je suis très heureux, je me sens bien à Rennes et au Stade Rennais. Le Roazhon Park est ma maison pour les quatre saisons à venir. Ça veut dire que le club est content de moi. Je vais continuer de travailler pour progresser ensemble. Rennes est une ville de foot avec une super ambiance au stade, je suis impressionné. Le projet du club est de progresser, et petit à petit, c’est de mieux en mieux. En continuant de jouer en équipe, on va réussir à remplir les objectifs communs. »