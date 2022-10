FC Nantes : Un cadre de Kombouaré envoie du lourd pour son avenir

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 03:18

Convoqué en équipe de France lors de la dernière trêve, un cadre du FC Nantes s’est projeté sur le prochain Mondial au Qatar.

FC Nantes : Un chouchou de Kombouaré rêve du Qatar

Le FC Nantes va retrouver la Ligue 1 ce dimanche avec un déplacement qui s’annonce périlleux à Monaco. Le FCN reste sur quatre matchs sans victoire avant de défier le club princier en pleine confiance. Cinquième du championnat, Monaco a aligné trois victoires en championnat avant la trêve. De retour de sélection lors de cette fenêtre internationale, Alban Lafont s’est exprimé en conférence de presse vendredi. L’occasion pour le capitaine de Nantes d’évoquer sa première convocation en équipe de France. Le portier canari n’a pas eu l’opportunité d’étrenner le maillot tricolore malgré les forfaits d’Hugo Lloris et la blessure de Mike Maignan. Il garde néanmoins de bons souvenirs et rêve même encore d’une convocation lors du prochain rassemblement. Ce sera pour la Coupe du monde qui débute au Qatar en novembre. Comme lui, Moussa Sissoko avait déjà affiché ses ambitions de disputer ce Mondial. Le milieu de terrain recruté cet été n’a plus été convoqué en sélection depuis juin 2021.

Le rêve en bleu pour Alban Lafont

Pour être de la prochaine liste de Didier Deschamps, Alban Lafont est conscient qu’il devra encore fournir des efforts. Surtout que comme le FC Nantes, son début de saison est loin d’être enchanteur. Le portier de 23 ans n’a enregistré que deux clean-sheets cette saison contre 19 buts concédés en 11 matchs. Les Canaris pointent à la 15e place avant leur déplacement sur le Rocher ce dimanche.

« C’était une super expérience, c’est un objectif pour tout joueur de foot d’atteindre ce niveau après, il me reste beaucoup à apprendre si je veux y retourner et surtout y rester […] Il y a une hiérarchie mais évidemment j’ai envie d’y être [au Qatar, ndlr]. Il faut déjà que je travaille dur au FC Nantes et que le club enchaîne des bons résultats. »