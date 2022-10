RC Strasbourg : Excellentes nouvelles pour Stephan avant Rennes

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 06:15

Coach du RC Strasbourg, Julien Stéphan a enregistré de bonnes nouvelles en marge de la réception du Stade Rennais ce samedi à La Meineau.

RC Strasbourg : De bonnes nouvelles pour le RCSA avant Rennes

Proche de décrocher une place européenne la saison passée, le RC Strasbourg est à la peine en cette première moitié d’exercice. Après 8 journées de championnat, le Racing ne pointe ponte qu’à la 18e place au classement. Pire, les hommes de Julien Stéphan n’ont encore signé aucune victoire cette saison. Les nouvelles étaient d’ailleurs loin d’être bonnes pour le technicien alsacien avant la réception du Stade Rennais, son ancien club, ce samedi. L’entraîneur du RCSA peut néanmoins se réjouir en marge de cette affiche. Le coach strasbourgeois peut compter sur le retour de plusieurs blessés pour ses retrouvailles avec son ancien club. Vendredi, l’entraîneur de Strasbourg a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour cette affiche de la 9e journée de Ligue 1.

Des retours actés par le RCSA contre le Stade Rennais

Le Racing Club de Strasbourg enregistre le retour de six éléments pour son choc contre le Stade Rennais. Colin Dagba, Gerzino Nyamsi et Thomas Delaine effectuent leur retour de blessure. Ménagés cette semaine, Dimitri Liénard et Lucas Perrin figurent dans le groupe de Julien Stéphan. Touché au mollet lors de la trêve internationale, Alexander Djiku est également retenu pour cette rencontre. Maxime Le Marchand et Sanjin Prcic signent leur retour de suspension.

Alors qu’il commence à recevoir des renforts, Julien Stéphan sera encore privé d’éléments tels Adrien Thomasson (cuisse), Ronaël Pierre-Gabriel (ischios) et Ludovic Ajorque (thorax). De son côté, Bruno Genesio, son successeur à Rennes, sera privé Désiré Doué (suspendu), Kamaldeen Sulemana (blessé en sélection) et Xeka, recruté en tant que jokker. Le club breton pointe à la 8e place avant son déplacement en Alsace.