Strasbourg-Stade Rennais : Les compos de RCSA-SRFC avec des surprises

Publié par Thomas le 30 septembre 2022 à 18:58

Sur une série de 6 matches sans défaite, le Stade Rennais se déplace ce samedi à Strasbourg. Découvrez les compos de ce RCSA-SRFC.

Stade Rennais : Sans Sulemana, Bruno Genesio envoie du lourd contre le RCSA

La trêve aura probablement fait du bien au Stade Rennais, qui avait appris quelques semaines plus tôt la blessure longue durée de son maître à jouer de l’entrejeu, Baptiste Santamaria. Très bon depuis les matches de présaison, l’ancien joueur d’Angers SCO a été remplacé par le Portugais Xeka, qui était libre sur le marché après plusieurs saisons au LOSC. Une signature importante qui devrait soulager Bruno Genesio lors des prochaines rencontres. Et tout commence ce samedi à 17h pour les Rouge et Noir, qui se déplacent à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg.

Privé de Baptiste Santamaria et Warmed Omari, dont le retour est prévu début décembre, le SRFC doit également se passer de son virevoltant ailier ghanéen, Kamaldeen Sulemana, touché au genou avec la sélection du Ghana et qui ne "sera pas opérationnel" contre le RCSA. Hormis ces trois joueurs, Bruno Genesio a annoncé disposer de toutes ses forces. Alors que Xeka est en phase de reprise et devrait débuter sur le banc, l’entraîneur rennais devrait opter pour un 4-2-3-1 comme lors de la rencontre face à l’ OM. Si Arnaud Kalimuendo devrait faire son retour en pointe, l’ex-Titi du PSG devrait être épaulé derrière par Amine Gouiri, dans un rôle de faux numéro 9. Sur les ailes, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud devraient assurer leurs rangs.

RC Strasbourg : Julien Stéphan lui aussi privé de plusieurs joueurs

En grande difficulté depuis la reprise, le RC Strasbourg aimerait acter sa première victoire de la saison dans son antre, mais le club alsacien connaît également quelques absences de taille. En conférence de presse, Julien Stéphan a fait part de l’état de forme de son groupe, annonçant les retours de deux défenseurs mais également le forfait de plusieurs pièces importantes et une incertitude.

" On retrouve Colin Dagba et Gerzino Nyamsi. Lucas Perrin et Dimitri Liénard ont eu un entraînement aménagé, mais ça s'est bien passé. Thomas Delaine s'est bien entraîné également. Pour Alexander Djiku, il ressent une petite gêne au mollet, on va attendre un peu avant de prendre une décision sur sa présence, ou non, dans le groupe. Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson et Ronaël Pierre-Gabriel, eux, sont forfaits. "

Compo probable du Stade Rennais :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, J. Rodon, A. Theate, B. Meling

Milieux de terrain : L. Ugochukwu, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, A. Gouiri, A. Kalimuendo, M. Terrier

Compo probable du RC Strasbourg :

Gardien : M. Sells

Défenseurs : G. Nyamsi, L. Perrin, I. Doukouré

Milieux de terrain : D. Liénard, J-E. Aholou, H. Diarra, J-R. Bellegarde, C. Dagba

Attaquants : H. Diallo, K. Gameiro