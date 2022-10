PSG Mercato : Lionel Messi, le Barça veut faire pleurer le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2022 à 13:16

Soucieux de prolonger le contrat de Lionel Messi, qui expire le 30 juin prochain, le PSG va devoir désormais compter avec la concurrence du Barça.

PSG Mercato : L’offre du Paris SG pour Lionel Messi est tombée

Arrivé gratuitement en août 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi sera au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Obligeant ainsi Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale à déjà se pencher sur la question d'une éventuelle prolongation. En effet, à en croire les informations de l’émission El Larguero, le Champion de France en titre aurait d’ores et déjà préparé son offre de prolongation qu’il compte soumettre à l’international argentin dans les mois à venir.

Le programme de La Cadena Ser explique notamment que la proposition du PSG prendrait la forme d'un nouveau bail d’une saison plus une seconde année en option. Concernant le salaire, le PSG garantirait à Messi de continuer à percevoir ses émoluments actuels, soit 30 millions d’euros annuels. Toujours selon la même source, le partenaire de Neymar et Mbappé devrait bel et bien étudier l’offre de Nasser Al-Khelaïfi. Même si en Espagne, le Barça travaillerait également en coulisses afin de le rapatrier l’été prochain.

PSG Mercato : Le Barça travaille au retour de Lionel Messi

D'après le média catalan El Periodico, Joan Laporta ferait du retour de Lionel Messi sa grande priorité de l’été prochain. Le président du FC Barcelone voudrait absolument profiter de la situation du meneur de jeu de 35 ans pour le ramener au Camp Nou lors du prochain mercato estival. Toutefois, la publication ibérique précise que le club barcelonais aurait toujours une dette de 35 millions d’euros à payer à Lionel Messi.

Cette somme ne constituerait pas vraiment un frein dans les négociations pour boucler le retour libre du meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas. Joan Laporta et les siens espérant se débarrasser des gros salaires comme Jordi Alba et Gerard Piqué, tous deux sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’été prochain afin d’équilibrer les comptes et rendre possible le retour de Messi. Le Paris SG est donc prévenu.