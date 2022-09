PSG Mercato : Le Paris SG fait une première offre à Lionel Messi !

Publié par Thomas G. le 30 septembre 2022 à 11:23

Etincelant en ce début de saison avec l'Argentine et le PSG, Lionel Messi a convaincu les dirigeants parisiens de lui faire une proposition.

Les saisons passent et ne se ressemblent pas pour Lionel Messi. Le buteur argentin a vécu une première année compliquée au Paris SG. Cette saison, l’international argentin semble mieux intégré et plus impliqué dans le jeu parisien. Une évolution qui se constate par les statistiques de Lionel Messi qui sont en nettes améliorations par rapport à l’année dernière. Le septuple Ballon d’Or a déjà inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives.

Des performances qui ont convaincu les dirigeants du PSG de faire une proposition à Lionel Messi. Selon les informations d’El Larguero, le Paris Saint-Germain a proposé un contrat d’un an plus une année supplémentaire au génie argentin. Lionel Messi toucherait un salaire de 30 millions d’euros par an avec ce contrat. Le PSG veut convaincre le buteur de 35 ans avant le mois de janvier pour éviter l’assaut du Barça. Les Blaugranas ont publiquement annoncé leur intention de rapatrier Lionel Messi l’été prochain quand le joueur sera libre. Reste à savoir si le PSG arrivera à convaincre le natif de Rosario de rester plutôt que de retourner dans son club de cœur. La saison du Paris Saint-Germain sera un facteur clé dans le choix de Lionel Messi. En cas de titre en Ligue des Champions, la légende de l’Albiceleste pourrait décider de rester pour remplir son armoire à trophée.

PSG Mercato : Le Paris SG sera armé face à l'OGC Nice

Kylian Mbappé, Marco Verratti et Lionel Messi étaient absents de l’entraînement hier pour préparer la réception de l’OGC Nice. Le milieu du PSG est forfait et suspendu pour ce match et sa présence pour le choc face à Benfica mercredi est incertaine. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient quant à eux être présents pour cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1. Le PSG pourra également compter sur le retour de Renato Sanches qui est totalement remis de sa blessure. Ce match pourrait être l’occasion pour Christophe Galtier de faire tourner en offrant une place dans le onze à Hugo Ekitike ou Warren Zaïre-Emery.