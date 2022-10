FC Nantes : Kombouaré dresse le bilan du début de saison

Publié par Dylan le 01 octobre 2022 à 12:46

FC Nantes : Présent en conférence de presse vendredi, Antoine Kombouaré n'a pas caché sa déception sur les résultats des Canaris en championnat.

FC Nantes : Antoine Kombouaré frustré du début de saison

Le FC Nantes est en grande difficulté en championnat. Quinzième avec un point d'avance seulement sur le premier relégable Reims, le club présidé par Waldemar Kita est bien malade et risque de tomber dans la zone rouge en cas de défaite face à l'AS Monaco dimanche. Pourtant, le FCN a déjà connu une belle joie cette saison avec sa victoire inaugurale en Ligue Europa contre l'Olympiakos (2-1).

Mais la défaite récente contre le club azerbaïdjanais de Qarabag (0-3) a remis les Nantais sur terre, à nouveau en proie à leurs doutes. Présent en conférence de presse vendredi en vue du match face à Monaco, l'entraîneur du FCN Antoine Kombouaré en a profité pour dresser le bilan de début de saison des Canaris :

« Aujourd’hui, on n’est pas à notre place. Même si le championnat, malheureusement, dicte le parcours, aujourd’hui, on a perdu des points sur certains matches et je ne suis content de la place qu’on a parce qu’on n’a pas été efficace. »

FC Nantes : Kombouaré n'a pas de doutes sur la force de son groupe

En dépit du mauvais début de saison des Canaris en Ligue 1, on pourrait penser qu'Antoine Kombouaré n'est plus si optimiste quant à la qualité de son effectif. Pourtant, c'est loin d'être le cas, puisque le technicien kanak a encensé plus que jamais son groupe en conférence de presse :

« Moi je pense, avec ce que je vois et les échanges que je peux avoir avec les joueurs, qu’on possède un groupe plus fort que l’an passé. Maintenant, une fois qu’on a dit ça, il faut le prouver. On doit être capable de le faire. Le début de saison est compliqué, il ne faut pas le nier. Mais on sait tous où on veut aller, sur la durée »

Pour repartir de l'avant, le FC Nantes va devoir trouver la recette miracle sur la pelouse de l'AS Monaco dès ce dimanche. Ce sera loin d'être facile puisque le club de la Principauté est en course pour décrocher le podium en fin de saison. L'AS Monaco est cinquième à cinq points du troisième, le FC Lorient, et reste sur trois victoires consécutives en championnat. Une série qui fait peur aux Canaris, eux qui restent sur une dynamique tout autre avec aucune victoire sur les quatre derniers matchs.