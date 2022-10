OL : Le phénomène Benzema raconté par un de ses formateurs

Publié par Dylan le 01 octobre 2022 à 14:16

OL : Dans un entretien pour Le Quotidien du Sport, un ex-formateur du club rhodanien s'est exprimé sur Karim Benzema qu'il a pu analyser de près.

OL : Karim Benzema n'était pas « flamboyant » à ses débuts selon Armand Garrido

Favori pour le Ballon d'Or cette année, Karim Benzema est assurément l'une des plus grandes fiertés de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien peut se targuer d'avoir formé l'un des meilleurs joueurs actuels de la planète, aussi efficace en Liga qu'en Ligue des Champions. Malheureusement, l'attaquant de 34 ans souffre en ce moment d'une blessure à la cuisse droite, ce qui l'empêche d'aider ses partenaires au Real Madrid.

Si Benzema fait l'unanimité aujourd'hui chez les supporters de football, un ex-formateur de l'OL a fait des révélations étonnantes sur les débuts du joueur. Il s'agit d'Armand Garrido, désormais coordinateur technique au FC Bourgoin-Jallieu, club de National 3. Dans un entretien accordé au Quotidien du Sport, l'éducateur a dévoilé des débuts compliqués pour Benzema :

« Il est arrivé dans les générations que j’entraînais lorsqu’il avait 15-16 ans. Il faisait partie des plus jeunes comme il est de la fin de l’année. Il était discret, très discret même. Karim se mettait souvent en retrait, même si je ne m’intéressais pas à ce qu’il se passait dans le vestiaire. À ce moment-là, Karim n’était pas encore flamboyant, il fallait travailler. »

OL : Benzema a fait beaucoup d'efforts pour arriver à son niveau d'après Garrido

En revanche, Armand Garrido avait déjà détecté le talent de l'international français (97 séletions, 39 buts). Selon lui, c'est en travaillant sans relâche que Karim Benzema a pu atteindre un tel niveau aujourd'hui :

« C’est un gros travailleur. Le football a toujours pris le dessus dans sa vie. Quand vous rentriez dans sa chambre, ce n’était pas des nanas accrochées au mur, c’était que des footballeurs. C’est quelqu’un qui voulait réussir. Il vivait le football 24h/24. À la fin des entraînements vous pouviez le garder 45 minutes de plus, il n’était jamais fatigué. »

Après une saison 2021-2022 plus que réussie, marquée par deux trophées majeurs (un titre de champion de Liga et une Ligue des Champions), Karim Benzema a sans doute réalisé l'un de ses exercices les plus aboutis. L'attaquant français a d'ailleurs terminé meilleur buteur de Ligue des Champions avec 15 buts en 12 matchs, et meilleur buteur de la Liga avec 27 buts en 32 matchs.