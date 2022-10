FC Nantes : Une nouvelle rassurante tombe avant l'AS Monaco

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2022 à 17:37

À quelques heures du match du FC Nantes contre l’AS Monaco, Antoine Kombouaré s’est montré rassurant sur la forme d’une recrue estivale des Canaris.

FC Nantes : Moussa Sissoko dans le dur depuis sa signature au FCN

Moussa Sissoko fait partie des recrues estivales du FC Nantes. Il a été enrôlé par Antoine Kombouaré pour apporter son expérience du haut niveau aux Canaris engagés en Ligue Europa cette saison. Mais depuis sa signature au FCN en juillet 2022, le milieu de terrain n’a pas encore montré son potentiel et apporté le plus que le technicien kanak attend de lui. Blessé après la première journée du championnat, l’international français (71 sélections, 2 buts) a été indisponible pendant 5 matchs consécutifs du championnat. Revenu dans l’équipe nantaise lors de la 7e journée, il avait pris part au match perdu contre le FC Lorient (3-2) au Moustoir, sans être décisif. Présent dans le groupe du FC Nantes lors de la réception du RC Lens (0-0), avant la trêve internationale, Moussa Sissoko était resté sur le banc de touche. Malgré le début de saison timide de l’ancien joueur de Newcastle et de Tottenham, Antoine Kombouaré reste confiant pour la suite de la saison du Tricolore.

AS Monaco - FCN : Kombouaré rassure sur la forme du Tricolore

Avant le déplacement du FC Nantes à Monaco, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, dimanche (17h05), l’entraineur des Canaris a été rassurant concernant la recrue de 33 ans. « Je le trouve de mieux en mieux, il est en train de trouver ses marques. Ce qu’il me montre depuis quelque temps est très intéressant. Le meilleur est à venir », a-t-il laissé entendre, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Le patron du staff technique du FC Nantes attend en effet beaucoup de de Moussa Sissoko et reste optimiste. « Il sait qu’il est attendu au tournant. Il doit apporter le plus qu’on attend de lui. J’aimerais le voir être costaud dans les duels, gagner des ballons, casser les lignes et aller porter le danger, car il a les jambes pour ça. […] Il réalise des choses très intéressantes à l’entraînement qu’il n’arrive pas encore à reproduire en match. Il a besoin de s’adapter au jeu de l’équipe. Ses partenaires ont besoin d’apprendre à mieux le connaître, dans son positionnement comme ses déplacements », a expliqué Antoine Kombouaré.