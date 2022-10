OM Mercato : Angers, c'est déjà bouclé pour ce buteur marseillais !

Poussé vers la sorte cet été à l’ OM, Bamba Dieng devrait finalement avoir sa chance sous Igor Tudor. Une tendance confirmée vendredi.

L’Olympique de Marseille n’aura gardé la tête du championnat que quelques heures. Samedi, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire contre l’OGC Nice (2-1). L’ OM a dominé l’Angers SCO pour occuper provisoirement le fateu de leader vendredi en ouverture de la 9e journée. Une rencontre particulière puisqu’elle a vu Bamba Dieng disputer ses premières minutes. L’attaquant sénégalais était poussé vers la sortie durant tout l’été. Un départ de Dieng comme joker vers l’Angers SCO a même été évoqué ces derniers jours. Mais il n’en sera rien au final. Coach d’Angers, Gérald Baticle a fermé le dossier de l’attaquant sénégalais au sortir de la défaite de son équipe.

Pour l’entraîneur des Scoïstes, une arrivée de Bamba Dieng n’est plus à l’étude. Le technicien angevin estime que son équipe n’a pas les moyens de recruter l’attaquant de l’Olympique de Marseille. S’il reconnaît que le SCO est en quête d’un joker, l’ancien Lyonnais assure que ce deal se fera en fonction des moyens à la disposition du club de l’Anjou. Angers souhaite en effet recruter un nouvel attaquant suite à la grave blessure de Loïs Diony. Apparu pour la première fois de la saison à Raymond-Kopa, Bamba Dieng ne devrait donc plus quitter le club phocéen comme joker. Reste maintenant à savoir s’il disposera encore d’un bon de sortie cet hiver.

« C’est un joueur en manque de temps de jeu à Marseille, ce serait une opportunité mais il y a les moyens qui entrent en jeu. Il y a des moments, on ne peut pas lutter avec d’autres clubs et on ne peut pas réaliser de bonnes options […] Un joker, il faut que ce soit un joueur au-dessus des vôtres. Et ça coûte plus cher… On a les moyens du Sco, donc il faut étudier, faire un choix. »