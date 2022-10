OM Mercato : Une tendance se confirme pour l'avenir de Dieng

Apparu pour la première fois cette saison lors de la victoire de l’ OM à Angers, Bamba Dieng aurait fait un choix fort pour son avenir.

Il aura fallu attendre la 9e journée de Ligue 1 pour voir Bamba Dieng étrenner les pelouses cette saison. N’entrant pas dans les plans de jeu d’Igor Tudor, l’attaquant sénégalais était poussé vers la sortie cet été. Son transfert à l’OGC Nice a notamment capoté dans les dernières heures du mercato. La faute à une visite médicale infructueuse. Resté à quai après la fermeture du marché des transferts, le champion d’Afrique était annoncé comme joker à l’Angers SCO. Le club de l’Anjou est en quête d’un avant-centre suite à la grave blessure de Loïs Diony. Mais comme l’indique Foot Mercato, celui-ci ne sera pas Dieng. Le minot compte bien se battre pour gagner la confiance du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Au sortir de la défaite d’Angers contre l’Olympique de Marseille, Gérald Baticle a confirmé l’intérêt du SCO pour Bamba Dieng. L’entraîneur angevin note toutefois que l’avant-centre de 22 ans ne sera pas le joker attendu. L’ancien technicien lyonnais estime que le joueur de l’ OM est hors de portée pour Angers. De quoi confirmer la tendance pour l’avenir de Dieng. Lequel devrait encore s’écrire avec Marseille, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2024.

« C’est un joueur en manque de temps de jeu à Marseille, ce serait une opportunité mais il y a les moyens qui entrent en jeu. Il y a des moments, on ne peut pas lutter avec d’autres clubs et on ne peut pas réaliser de bonnes options ».