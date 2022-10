Une mauvaise nouvelle tombe pour le Barça avant l'Inter Milan !

Publié par Enzo Vidy le 03 octobre 2022 à 11:07

À la veille d’un déplacement crucial à San Siro pour défier l’Inter Milan, le Barça vient de communiquer son groupe qui fera le déplacement.

Barça : Frenkie De Jong ne sera pas du voyage à San Siro

L’espoir était mince, et le miracle n’a pas eu lieu pour le milieu de terrain néerlandais. À un peu plus de 24 h d’un déplacement périlleux du côté de Milan pour défier l’Inter en Ligue des Champions, le FC Barcelone a confirmé ce matin, la non-convocation de Frenkie de Jong dans le groupe qui se rendra en Italie. Un coup dur pour Xavi et les Blaugranas qui sont dans l’obligation de faire un résultat demain soir pour ne pas se laisser distancer par le Bayern Munich, actuellement seul leader du groupe après ses deux victoires en autant de rencontres. La tâche s’annonce délicate à San Siro face à une équipe de l’Inter en grande difficulté en championnat qui reste sur deux défaites consécutives, mais qui aura à cœur de se racheter devant son public pour garder toutes ses chances de qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Xavi devra également se passer des services de Memphis Depay et de Jules Koundé, toujours pas remis de leurs blessures survenues avec leur sélection respective durant la trêve internationale et qui espère récupérer les deux joueurs pour le Clasico à Bernabeu, le 16 octobre prochain.

Barça : Un début de saison étincelant

Avec le nul du Real Madrid hier soir, le FC Barcelone a pris la tête de la Liga grâce à une meilleure différence de but. Les Catalans se sont imposés dans la douleur samedi soir à Majorque 1-0 avec le neuvième but en championnat de Robert Lewandowski qui s’envole en tête du classement des buteurs. Avec un seul petit but encaissé pour 19 marqués, le Barça confirme qu’il est bel et bien de retour cette saison, bien décidé à ne pas laisser le Real Madrid s’adjuger d’un nouveau titre cette saison.

Demain, le Barça devra confirmer sa belle prestation à l'Allianz Arena malgré la sévère défaite 2-0 face au Bayern. Avec un Lewandowski en pleine possession de ses moyens et un collectif en mode rouleau compresseur en championnat, tous les ingrédients sont réunis pour que les Blaugranas viennent enfoncer encore un peu plus les joueurs de l’Inter Milan.