Barça Mercato : Une rude concurrence pour le successeur de Busquets

Publié par Dylan le 02 octobre 2022 à 11:07

Barça Mercato : Désireux de trouver le successeur de Sergio Busquets, les Blaugranas espèrent recruter Ruben Neves mais ils ne sont pas les seuls.

Barça Mercato : Arsenal, le nouveau prétendant de Ruben Neves

Piste prioritaire pour remplacer Sergio Busquets, Ruben Neves devrait être très courtisé dès le prochain mercato d'hiver. L'emblématique milieu central des Wolves attire l'oeil depuis la remontée de son club en Premier League. À l'image de Diogo Jota, parti fin 2020 du côté de Liverpool, Ruben Neves pourrait bien viser un top club pour la suite de sa carrière.

Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour le joueur de 25 ans. D'après les informations du journaliste Ekrem Konur, Arsenal se serait rajouté à la longue liste des clubs qui courtisent l'international portugais (32 sélections). Les Gunners revivent depuis le début du présent exercice de Premier League, puisqu'ils sont assurés de terminer leaders à la fin de ce week-end, suite à leur victoire contre Tottenham samedi. En cas de départ majeur au milieu, Arsenal pourrait bien faire de Neves sa priorité pour les prochains mercatos.

Barça Mercato : Manchester United et Liverpool également sur les rangs

Le FC Barcelone n'est pas au bout de ses peines. Si Arsenal vient tout juste de se lancer sur la piste Neves, les Catalans savent que Liverpool et Manchester United sont également sur les rangs du milieu de terrain de Wolverhampton. Il faut dire que Ruben Neves s'est particulièrement montré aux yeux des clubs de Premier League, lui qui possède un rôle de leader au sein de son club depuis maintenant plus de 4 saisons.

La régularité du joueur en terme de performances est également appréciée par ses courtisans : sur les 4 saisons pleines de Neves chez les Wolves, le bilan a toujours été au moins de 3 buts et 2 passes décisives en plus de 30 matchs disputés en Premier League. Si ces statistiques ne sont pas non plus flamboyantes, Neves pourrait aussi être une bonne opération financière par rapport à d'autres éventuelles pistes (Jorginho pour le Barça...). Estimé à 40 millions d'euros par le site Transfermarkt, Neves a tout de même été jugé à une valeur... de 118 millions d'euros par son entraîneur, Bruno Lage lors d'une conférence de presse donnée en avril dernier.