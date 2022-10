ASSE : Une recrue passée inaperçue marque les esprits !

Publié par Enzo Vidy le 03 octobre 2022 à 15:38

Après un mercato d’été assez agité, l’ ASSE aurait enregistré une dernière recrue récemment. Et avec la réserve, il réalise de sacrées performances.

ASSE : Cheikh Fall fait des merveilles avec la réserve stéphanoise

Fraîchement arrivé à l’AS Saint Etienne grâce à un partenariat entre l’ASSE et les espoirs de Guédiawaye mis en place l’an dernier, Cheikh Fall est en train de marquer les esprits avec la réserve des Verts. Le jeune milieu offensif de 18 ans a déjà marqué quatre buts en trois matchs avec notamment un triplé, inscrit hier lors du déplacement de son équipe à Monaco qui s’est soldé par un match nul 3-3. S'il n’a pas encore attiré l'œil de Laurent Batlles, les supporters de l’ASSE sont complètement fan de leur nouveau phénomène et rêvent de le voir disputer ses premières minutes avec les professionnels.

Laurent Batlles pourrait donc bientôt faire appel à lui pour renforcer le groupe professionnel et aider ses futurs coéquipiers à sortir de la zone rouge, pour remettre l’ASSE sur le droit chemin. D’autant plus qu’il pourrait faire beaucoup de dégâts s’il est associé à un certain Jean-Philippe Krasso sur le front de l’attaque Stéphanoise.

ASSE : Les Verts ne parviennent pas à relever la tête en championnat

Samedi, l’ASSE retrouvait son public à Geoffroy Guichard à l’occasion de la réception du GF38. La rencontre s’est soldée par un match nul 2-2 qui ne fait absolument les affaires des Stéphanois. Toujours 18e de Ligue 2 avec huit points en 10 rencontres, les Verts ne parviennent pas à décoller et accusent déjà un retard considérable de 11 et 12 points sur les deux premiers du classement qui sont Amiens et Sochaux. Le rêve de remonter directement en Ligue 1 s’annonce déjà bien compromis pour les hommes de Laurent Batlles qui pourrait même se retrouver à la lutte pour le maintien, d’autant plus que quatre équipes descendent en National à la fin de la saison.

Les Verts n’en sont pas encore là, mais une réaction dès le week-end prochain à Sochaux serait la bienvenue pour se remettre la tête à l’endroit et refaire le plein de confiance dans une période où rien ne sourit aux hommes de Laurent Batlles.