Stade Rennais : Le SRFC prêt à tout exploser cette saison

Publié par Thomas le 03 octobre 2022 à 19:11

En grandes difficultés en début de saison, le Stade Rennais semble être sur une bonne lancée avec une certaine stabilité dans son effectif.

Stade Rennais : Le SRFC sur les traces de l’exercice passé

Les inquiétudes étaient nombreuses en août après une série de 2 défaites et 1 nul en 5 matches. Si aujourd'hui, le Stade Rennais n’est toujours pas dans le top 3 de Ligue 1, l’écart se réduit drastiquement et les performances sont de plus en plus convaincantes. Disposant d’un effectif en pleine transition, Bruno Genesio semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière, à l’instar de l’année dernière, où l’équipe bretonne s’était mise en route après son large succès (6-0) contre Clermont en octobre.

Si les attentes sont logiques autour de cette séduisante formation Rouge et Noir, le SRFC a en partie donné satisfaction au fur et à mesure des rencontres, en témoignent le nul contre l'Olympique de Marseille et le dernier succès contre le RC Strasbourg ce week-end. Une victoire probante où le Stade Rennais Football Club a su séduire les observateurs, sous l’impulsion de son nouveau duo offensif Gouiri-Kalimuendo.

Stade Rennais : Gouiri-Kalimuendo, la clé du futur succès rennais

Tous les deux buteurs à la Meinau samedi, les recrues Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri ont fait état d’une connexion saluée par la critique contre le RCSA, annonciatrice d’un futur radieux pour le SRFC. L’ancien joueur du PSG, qui apparaît dans le onze type de L’Équipe ce lundi, semble enfin trouver sa place dans le schéma de jeu instauré par Bruno Genesio. Un profil fait pour les "moyens et petits espaces", où l’attaquant excelle. L’autre international espoir, arrivé le dernier jour du mercato, dispose de plus de liberté que Kalimuendo, gravitant autour de ce dernier dans un rôle de faux N°9. Une association complétée par l’expérience des deux autres offensifs : Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud.

Stade Rennais : Une défense de plus en plus solide

C’était peut-être l’interrogation des supporters en début de saison. Avec le départ cet été de Nayef Aguerd pour West Ham et la blessure de Warmed Omari, c’est toute une charnière centrale qui était à remodeler. Après plusieurs échecs cuisants dans certains dossiers, le SRFC a confié les clés du camion au Belge Arthur Theate et au Gallois Joe Rodon. Une association risquée, qui laissait entrevoir quelques carences lors des premières journées. Faute de mieux (malgré le recrutement de Christopher Wooh), les deux défenseurs centraux ont gardé la confiance de leur coach et semblent ces dernières semaines faire état d'une maîtrise plus rassurante.

Stade Rennais : Le très bon coup Xeka pour panser l’absence de Santamaria

Dernier indicateur de la forme prometteuse du Stade Rennais FC : sa faculté à attirer des joueurs de haut niveau hors mercato. Avec la blessure précoce de Baptiste Santamaria, les Rouge et Noir sont parvenus à enrôler le Portugais Xeka, qui était libre sur le marché. Courtisé par plusieurs écuries, l’ancien milieu du LOSC arrive dans la peau d’un titulaire ces prochaines journées au Stade Rennais.

Une signature bienvenue dans un secteur en manque de confiance depuis la reprise. Idéal pour le 4-4-2 souhaité par la direction cette saison, Xeka apportera ainsi une robustesse défensive et un entrejeu plutôt technique (Tait, Majer), laissant ainsi le jeune Ugochukwu parfaire en retrait sa progression à ce poste. Indisponible contre Strasbourg, l’ancien lillois devrait faire ses débuts contre le Dynamo Kiev en Europa League puis contre le FC Nantes le week-end prochain dans un derby de l’Ouest qui s’annonce déjà bouillant.